"Je ne vois pas grandir ma fille": en Essonne, 1.000 dossiers de regroupement familial encore en attente

Dans l'Essonne, près de Paris, le traitement des dossiers de regroupement familial prend bien plus de temps qu'ailleurs. Aujourd'hui, un millier de familles attendent toujours une réponse malgré les promesses de la préfecture.

Dans l’Essonne, en région parisienne, le traitement des demandes de regroupement familial est toujours extrêmement long. Légalement les préfectures doivent répondre en six mois. Mais dans ce département, la réalité est toute autre. C'est ce que constate un collectif de 80 familles, plongées dans une interminable attente.

En moyenne, leurs dossiers sont bloqués en préfecture depuis plus d’un an. C’est le cas de Karim qui attend depuis mai 2022 que sa demande soit traitée. Aujourd’hui, sa femme et sa fille sont toujours en Tunisie, alors que Karim remplit toutes les conditions pour les accueillir.

"Ma fille m'a demandé il y a deux jours quand elle venait en France. Je n'ai pas eu de réponse à lui donner. Ça me donne envie de pleurer parce que je ne la vois pas grandir. C'est des moments qu'on ne pourra jamais rattraper", déplore-t-il au micro de RMC.

Sa fille vient de fêter ses 6 ans. Karim ne pouvait pas être là. Il n’a pu lui souhaiter un joyeux anniversaire que lors d’un appel vidéo.

"On ne voit pas les résultats"

Contactée par RMC en début d'année, la préfecture de l'Essonne avait pris des engagements, annonçant qu'une cellule dédiée au regroupement familial avait été créée. Une cellule de deux agents. La préfecture assurait aussi que le collectif n’était que la pointe émergée de l’iceberg et qu’il y avait en tout 1.075 dossiers toujours en attente.

Mais la préfecture promettait de régler un quart d’entre eux d’ici la fin du mois de mai. Elle avait reçu des membres du collectif lors d’une manifestation. Et leur avait fait les mêmes promesses. Malheureusement, depuis, le groupe dit que seulement quatre de ses membres ont reçu une réponse. Bien loin des chiffres annoncés.

"Le préfet a confirmé que deux agents administratifs étaient dédiés à ça, c'est une très bonne chose mais on ne voit pas les résultats", se désespère Karim.

Vers un retour à la normale d'ici la fin de l'année?

Relancée, la préfecture assure que depuis début mai, 309 dossiers ont été traités dont 23 du collectif. Pour l'instant, ce dernier dit ne pas avoir de trace de ces décisions mais espère qu'elles vont bientôt être reçues par les familles.

La préfecture promet à RMC de maintenir la cellule dédiée au traitement de ces demandes. Et elles continuent de s’accumuler. Aujourd’hui, 1.040 familles sont toujours en attente. La préfecture envisage un retour à la normale d’ici la fin de l’année.

