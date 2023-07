Le taux de privation des Français atteint les 14% et bat des records

Vacances, viandes, factures... De plus en plus de Français font des sacrifices au quotidien face à la hausse des prix. Le taux de "privation matérielle et sociale", qui permet de mesurer la pauvreté, a atteint 14% de la population selon une enquête de l'Insee.

Le taux de "privation matérielle et sociale", une manière alternative de mesurer la pauvreté, a atteint 14% de la population de France métropolitaine début, selon un rapport de l'Insee. C'est un record, depuis la création en 2013, de cet indicateur.

Renoncer à partir en vacances, à manger de la viande, ou à payer ses factures dans les temps... C'est sur ces restrictions considérées comme nécessaires à la vie courante qu'est calculé le taux de privation. Si un ménage cumule cinq de ces renoncements, il est en situation de privation matérielle et sociale.

Plus de privation chez les familles monoparentales

Selon l'enquête de l'Insee, les Français de métropole n'ont jamais été aussi nombreux à devoir faire des sacrifices. En cause, l'augmentation des prix de l'énergie notamment. Début 2022, 10% affirmaient ne pas pouvoir chauffer suffisamment leur logement.

Les privations varient en fonction de l'âge, de la catégorie socioprofessionnelle, ou du lieu de résidence. Et si moins de 7% des couples sans enfants sont contraints de faire des concessions pour vivre dignement, c'est plus de 31% chez les familles monoparentales.