"On a abdiqué": face au prix de l'essence, des Français changent leurs plans pour les vacances

Les prix de l'essence vont cette année perturber les vacances de certains Français. Selon une étude d'une banque en ligne, un Français sur trois ne partira pas en vacances cet été pour des questions de budget.

Leclerc lance des opérations à prix coûtant dans les 696 stations-service du groupe de grande distribution. Une baisse chaque week-end cet été du 30 juin au 13 août. Un coup de pouce bienvenu à l’heure où les Français se serrent la ceinture pour partir en vacances.

Laurianne partira bien en vacances, mais avec un budget en baisse de 50% par rapport à l’an dernier.

“Il y a toute la nourriture qui a augmenté, l’essence a baissé, mais elle est encore très élevée par rapport à ce qu’on avait il y a un an ou deux. On a pris l’option camping pour pouvoir cuisiner nous. On loue un mobilhome pour 1.000 euros mais on est six dedans”, explique-t-elle.

Autoroute plus essence, il faut 400 euros à Geneviève pour aller dans sa famille en Savoie. Alors cette année, elle a renoncé à son séjour d’une semaine en juillet. “Vu le prix que ça me coûte en essence, on a abdiqué, on n'a pas voulu y aller. Parce qu’on se dit que ça ne vaut pas le coup et qu’il vaut mieux louer un petit endroit ici. Ça ne nous coûtera pas plus cher”, indique-t-elle.

"J'évite de prendre la voiture"

D’autres prennent des décisions plus radicales. Pas le choix pour ce jeune apprenti nîmois de 20 ans.

“Cette année, je ne partirai pas en vacances à cause du prix de l’essence. Ça coûte trop cher. L’aller-retour coûte plus cher que des hôtels ou manger sur place. Pour mes consommations d’essence, je fais des paliers de 20 euros et puis j’évite de prendre la voiture au maximum”, appuie-t-il.

Selon une étude de Yomoni, une banque en ligne, cette année, encore un Français sur trois ne partira pas en vacances cet été par manque de moyens.