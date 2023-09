Marseille: la ville, acquise à l'OM, se prépare pour la Coupe du monde de rugby

Deux fan zones, un paquebot géant comme hôtel... Marseille se prépare pour la Coupe du monde de rugby et va accueillir six matchs. Et si la ville vibre essentiellement pour le foot le reste de l'année, l'événement va mettre en lumière le rugby.

J-4 avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby. Dès samedi, Marseille accueille l'événement avec six matchs, dont deux quarts de finale au stade Vélodrome.

Une fan zone sera installée sur le Vieux-Port, mais c’est à l’Escale Borély, où les commerçants se sont regroupés pour installer leur propre fan zone, que l’affluence est la plus attendue. À 10 minutes du Stade Vélodrome, deux écrans géants seront installés pour regarder les matchs, face à la mer. Christophe, qui représente les restaurateurs, s’attend à voir débarquer des fans de rugby du monde entier.

“On attend de tout. Surtout des Anglais, des Écossais, des Sud-Africains, mais aussi des Français et des Marseillais. Ils y prennent goût, on le voit même à travers les matchs de Toulon. Le Stade Vélodrome est plein, il y a une ambiance folle”, indique-t-il.

Cette ambiance justement, c’est aussi ce qui séduit Michaël, dont le cœur bat avant tout pour l’OM. “Le cœur restera bleu et blanc pour toujours. Mais il est aussi bleu pour l’équipe de France. C’est le foot en premier et le rugby en deuxième”, assure-t-il.

Un engouement dans les clubs?

Mais ici, on ne va pas se mentir, si Marseille apprécie le rugby, ça reste un amour de passage, comme le regrette Francis. “C’est parce qu’on n’a pas de grosses équipes, c’est pour ça", assure ce Marseillais.

Et pourtant, premier effet Coupe du monde, les clubs locaux notent déjà des demandes d’inscriptions chez les jeunes. Eric Blomme, l'un des dirigeants du SMUC qui compte 600 licenciés, s’en inquiéterait presque.

“On craint un peu d’avoir un afflux tel qu’on dépasse nos limites d'accueil. Je pense qu’il va y avoir un engouement assez fort pour ce sport”, estime-t-il.

À l’Escale Borély, on attend jusqu’à 6.500 personnes par match.