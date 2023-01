Météo: face au manque de neige, la station d'Ax 3 Domaines de nouveau fermée

À Ax 3 Domaines, ce week-end, seulement 4 pistes sur 36 étaient ouvertes grâce à de la neige artificielle. Il n'a plus neigé depuis le 18 décembre. Face à cette situation, la station a de nouveau fermé.

Inquiétude dans les montagnes françaises. Les températures très douces de cette fin d'année font des dégâts. En Occitanie, dans les Pyrénées, 23 stations de ski ont fermé leurs pistes. C'est le cas de la station "Ax 3 domaines" à Ax-les-Thermes dans l'Ariège. Il n'a plus neigé depuis le 18 décembre. Une décision difficile qui marque un gros coup d'arrêt dans la station.

En bas des pistes, pas de neige, mais surtout de l'herbe. Venu de Bordeaux pour le week-end, Martial ne s'attendait pas à ça.

Une situation exceptionnelle. Seulement 2000 skieurs cette saison. Bien loin des chiffres de l'an dernier selon Jacques Gales, directeur des pistes et de la sécurité de la station.

“L’an dernier, on avait tout le domaine ouvert et on était à 6.000 ou 7.000 skieurs par jour. C’est frustrant de fermer. C’est un peu la morosité ambiante”, regrette-t-il.