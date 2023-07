"Où est Angela?": Nice met en place le nom de code contre le harcèlement de rue

La ville de Nice a mis en place, cette semaine, le dispositif "Demandez Angela" contre le harcèlement de rue. Ce système permet aux victimes de se signaler de manière discrète dans un établissement pour s'y réfugier en sécurité.

"Où est Angela ?" Ce nom de code pour aider les femmes victimes de harcèlement de rue, déjà effectif dans plusieurs villes de France, à Nice a été mis en place cette semaine. Le dispositif a séduit plusieurs commerçants du centre-ville et pourrait être élargi au reste de la ville.

L’idée est simple : lorsqu’une femme est victime de harcèlement dans la rue ou dans un établissement, elle peut demander de l’aide. "Ça permet d'alerter sans avoir à le dire. C'est rassurant qu'on puisse demander de l'aide à quelqu'un" expliquent Kalista et ses amis, attablée sur la terrasse d'un bar. Celui-ci fait partie du dispositif. Pour le repérer, un autocollant violet sur la porte : "demandez Angela".

Derrière son comptoir, Barbara, la gérante de l'établissement, a été formée pour accueillir les situations comme celle-ci. Lorsqu’une cliente se présente en demandant "Où est Angela ?", elle doit d'abord isoler la victime, la rassurer:

"J'essaye de parler avec vous et de vous aider. J'écoute votre demande, si vous voulez qu'on appelle la police ou non. Mais j'essaye de ne pas vous laisser repartir seule, sans aide, dans la nature", explique-t-elle.

Cette mesure, inspirée d'un plan existant au Royaume-Uni, a été mise en place par la mairie de Nice. Un réseau de quinze commerçants dans l'hypercentre a créé, explique Anthony Borré, premier adjoint au maire de Nice: "Ce sont des bars, des restaurants, des lieux publics, notamment parce qu'ils sont ouverts la nuit et que c'est souvent en soirée que ça se produit". Mais le dispositif est également actif en journée : l’autocollant violet est aussi présent sur les portes d’un grand centre commercial du centre-ville de Nice.

Un système similaire avait, par ailleurs, été mis en place pendant le confinement, devant la hausse des violences conjugales. Les personnes en danger pouvaient donner le code "masque 19" dans une pharmacie. Des villes comme Lyon, Bordeaux, Lille, Quimper, Angoulême, Beauvais, ont mis en place le dispositif. Depuis la loi du 3 août 2018, le harcèlement de rue est réprimé par l’outrage sexiste et par une amende pouvant aller de 90 à 750 euros.

3919: le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences

► Le "3919", "Violence Femmes Info", est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). C'est gratuit et anonyme. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro est géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).