Paris: une panne de courante générale dans quatre arrondissements

Quatre arrondissements de la capitale se sont retrouvés privés d'électricité ce jeudi, vers 22h. En cause: un accident sur un transformateur qui a provoqué la coupure d'une ligne à haute tension. Il n'y avait donc plus de lumière, ni de feux tricolores...

Il était 22h environ jeudi soir quand plusieurs arrondissements de Paris très fréquentés se sont retrouvés dans le noir. Une panne de courant générale qio a surpris tout le monde.

Les logements, les bars, les restaurants, mais aussi les feux tricolores et les lampadaires n'étaient plus alimentés. Dans ce contexte particulier de crise énergétique, beaucoup ont cru à un délestage.

Finalement, les gestionnaires du réseau ont expliqué qu'il s'agissait d'un accident sur un transformateur. Ce dernier a provoqué la coupure d'une ligne à haute tension.

À cette heure-ci, beaucoup de personnes se trouvaient dans les restaurants. à "L'Éléphant du Nil", tout s'est éteint peu avant 22h15.

"Il n'y avait plus de machines pour toutes les tables qui sont en cours, plus de TPE [pour les paiements], plus de musique, les réfrigérateurs ne refroidissaient plus", explique Alex, gérant de ce restaurant.