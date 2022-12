Risque de coupures de courant: quelles sont les meilleures applications pour se préparer?

Ecowatt, eCO2mix... Il existe plusieurs applications pour gérer sa consommation électrique et se préparer à des coupures d'électricités possibles cet hiver. Quelles sont les plus utiles?

Ecowatt n’est pas forcément la meilleure application pour se préparer aux coupures d’électricité. Si l’application a beau figurer en tête des plus téléchargées, elle ne rend au final qu’un service limité. Elle alerte les usagers du réseau électrique d’une possible tension sur le réseau national. Avec trois niveaux d’alerte (vert, orange et rouge), elles permet de savoir quand les écogestes sont nécessaires. Mais, hormis cette fonction, l’application n’affiche pas beaucoup d'informations.

Pour les utilisateurs cherchant davantage de précision, RTE propose une autre application déjà existante: eCO2mix, qui permet d’obtenir un état du réseau pour les régions et même pour les grandes métropoles. Enedis a lancé de son côté un site internet permettant de savoir si son habitation est menacée.

C’est le site coupures-temporaires.enedis.fr qui permettra à chacun de visualiser les zones de “délestage”, impactées par les coupures temporaires. En y entrant son adresse, le site indique si des coupures sont prévues dans la journée, sachant que les informations sont actualisées deux fois par jour, en début et en fin de journée.

Des applications pour identifier les économies à réaliser

Le site prodigue également des conseils pour anticiper la coupure temporaire, comme couper l’alimentation des appareils “sensibles” avant la coupure, ou recharger les batteries des ordinateurs portables et téléphones en amont. Il précise également qu’en cas de coupures de courant, les clients ne seront pas indemnisés.

Pour connaître sa propre consommation et son poids sur le réseau, il y a enfin les applications des distributeurs. A l’aide de son compte EDF ou Total Energies par exemple, chaque personne peut connaître exactement son poids sur le réseau électrique. En connectant son application avec son compteur connecté Linky, il est même possible d’obtenir une consommation demi-heure par demi-heure. Avec ce niveau de détail, il sera alors possible d’identifier plus précisément les économies à réaliser.