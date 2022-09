Réformes des retraites: à quoi s'attendre pour la grève de jeudi?

Écoles fermées, transports (légèrement) perturbés... Plusieurs organisations syndicales dont la CGT ont lancé des appels à la grève pour ce jeudi. Une journée de mobilisation contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

C’est le premier appel à la grève après la rentrée de septembre. Alors que la réforme des retraites est désignée comme "prioritaire" par le gouvernement, la CGT, la FSU, Solidaires et plusieurs organisations de jeunesse appellent à la grève demain. Des fermetures d'école et des transports perturbés sont à prévoir.

Mot d'ordre de cette journée d'action: "Augmentez les salaires, pas l'âge de départ à la retraite !"

La CGT prévoit plus de 200 rassemblements. "On se bat partout en France pour les salaires, et se rajoute la question des retraites, donc il y a une bonne dynamique" estime un haut responsable.

Les transports peu perturbés

De nombreuses écoles seront fermées jeudi, mais l'impact devrait être plus limité dans les transports. La RATP prévoit de faibles perturbations sur son réseau, et les premières remontées de la SNCF sont rassurantes, selon les mots d'une association d'usagers. "Il faut dire qu'avec l'inflation, faire grève coûte très cher", explique le numéro un d'un syndicat de cheminots.

Les autres confédérations syndicales n'ont pas à appeler à faire grève demain, Mais cette date est seulement une étape, assure Philippe Martinez, qui espère que la réforme des retraites pourra rassembler plus largement.