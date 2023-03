Retraites: des éboueurs du privé rejoignent ceux du public dans la grève, à Paris

Cela fait déjà 18 jours que les éboueurs sont en grève à Paris. Si dans certains arrondissements de la capitale, où les ordures sont gérées par des sociétés privées, les conséquences été faibles, les débrayages de salariés de ces sociétés inquiètent. Actuellement, près de 9.600 tonnes de déchets sont non-ramassées à Paris.

La grève des éboueurs parisiens est reconduite jusqu'à lundi 27 mars, ont annoncé mardi des responsables de la CGT qui bloquent l'accès à l'usine d'incinération d'Ivry-sur-Seine. Ils débrayent depuis le 6 mars contre la réforme des retraites.

La moitié de la capitale est gérée par des éboueurs de la ville de Paris, massivement mobilisés. L'autre est divisée en plusieurs sociétés privées. L’entreprise Pizzorno, en charge du 10e arrondissement, est en grève depuis le début de la mobilisation. Derichebourg Polyreva, elle, vient de rejoindre le mouvement.

Des déchets qui volent, des poubelles qui débordent... Très peu pour Catherine.

Les habitants du 10e étaient jusque-là épargnés. Mais ça n'inquiète pas Camille. “Il y a suffisamment de bacs et les gens sont suffisamment consciencieux pour ne pas en mettre partout si on doit attendre quelques jours”, estime-t-il.

En attendant, la moitié de la capitale croule sous les ordures. Et d’autres arrondissements vont subir le même sort puisque c’est au tour d’employés comme Ali Chaligui, de la filière des déchets CGT FNST, de se mettre en mouvement. "Là aujourd’hui, ça s’est élargi à des sociétés privées sur le périmètre de Paris”, indique-t-il.

Tout le secteur se mobilise contre la réforme, mais aussi pour de meilleures conditions de travail. Au moins à hauteur de celles du public. Ces derniers sont très heureux de les voir rejoindre le mouvement.

“On n'attend que ça depuis le début. On nous a divisés en privatisant une partie. Nous, on voulait leur prouver qu’on est capable de se coordonner. Pour l’instant, la stratégie fonctionne et elle n’est pas prête de s’arrêter”, assure Bobby, éboueur dans le 6e arrondissement.