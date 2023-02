Retraites: l'objectif des syndicats pour la première journée de mobilisation le week-end

La mobilisation contre la réforme des retraites continue avec une nouvelle journée de manifestation ce samedi. La deuxième en une semaine. Les syndicats espèrent que les Français seront au rendez-vous dans les quelque 250 cortèges organisés à travers le pays.

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce samedi. La seconde de la semaine, après mardi. Mais à quoi vont ressembler les cortèges en plein week-end de premier chassé-croisé des vacanciers? Les autorités prévoient 500.000 à 700.000 manifestants dans l’Hexagone, dont 90.000 à 120.000 dans la capitale.

Pour l'intersyndicale, il s'agit cette fois de donner la possibilité aux salariés et autres publics n'étant pas en mesure de faire grève en semaine de se joindre à la mobilisation. La troisième journée d'action, mardi, a un peu moins mobilisé que les précédentes, 757.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, "près de deux millions" selon les organisateurs.

Alors, pour cette première journée de mobilisation en week-end, les syndicats jouent gros. Leur objectif: dépasser le million de manifestants dans les rues de France, comme lors des deux premiers temps forts, alors que les chiffres étaient en repli mardi dernier.

Des cortèges "populaires et familiaux" espérés

Le leader de la CFDT, Laurent Berger, espère des cortèges "populaires et familiaux", et son équipe francilienne dit avoir affrété 30% de cars en plus pour rallier Paris, alors même que la SNCF ne sera pas en grève. Des cars sont aussi prévus dans les départements notamment pour les salaires modestes qui ont du mal à payer le carburant.

Les unions syndicales ont souvent choisi d'organiser des cortèges dans les villes principales plutôt que de les multiplier dans les petites bourgades, en misant sur le fait que contrairement à la semaine, les manifestants ont plus de temps. Ils pourront aussi profiter de leur passage en ville pour se retrouver entre amis ou faire des courses.