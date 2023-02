Réforme des retraites: tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible

Les syndicats de la SNCF ont annoncé ce lundi qu'un mouvement de grève reconductible allait être lancé à partir du mardi 7 mars.

Les syndicats de la SNCF se sont tous accordés à appeler à une grève reconductible à partir du 7 mars, date choisie par l'ensemble des secteurs pour relancer le mouvement de contestation de la réforme des retraites.

La CFDT-Cheminots, quatrième syndicat représentatif de la SNCF, a lancé lundi un appel à la grève reconductible à partir du 7 mars, rejoignant ainsi la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et SUD-Rail. Les quatre syndicats représentatifs du groupe public se sont mis d'accord pour durcir le mouvement, comme l'avaient déjà annoncé le 11 février dernier l'ensemble des organisation syndicales représentatives de la RATP qui ont elles aussi appelé à un mouvement reconductible.

La CGT et SUD militaient pour, mais l'Unsa et la CFDT avaient fait savoir qu'elles souhaitaient consulter leurs adhérents d'abord. Vendredi, l'Unsa a appelé à "reconduire le mouvement après le 7 mars", dans un communiqué. Le deuxième syndicat de la SNCF "analysera dès le 7 mars et chaque jour le taux de grévistes à la SNCF (...), mais également au niveau interprofessionnel, pour décider des suites à donner à ce mouvement", a-t-il indiqué.

80% des adhérents CFDT y sont favorables

Quant à la CFDT, elle a dévoilé les résultats d'une consultation lancée au cours du week-end auprès de ses adhérents. "Plus de 80% sont favorables à une grève reconductible", a-t-elle révélé lundi.

Jeudi, la CGT-Cheminots doit se réunir avec les autres fédérations professionnelles de la CGT actives dans le mouvement (chimie, énergie, ports et docks) pour préparer la journée "France à l'arrêt" du 7 mars et des jours suivants.