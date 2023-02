Retraites: les syndicats veulent faire "plus fort que le 31 janvier" le 7 mars

Les huit principaux syndicats français et cinq organisations de jeunesse ont réaffirmé mardi leur volonté de mettre "la France à l'arrêt" le 7 mars, promettant de faire de cette date la plus importante journée de grèves et de manifestations depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites.

Quelle mobilisation y aura-t-il le 7 mars contre la réforme des retraites? Les huit principaux syndicats français et cinq organisations de jeunesse ont réaffirmé ce mardi leur volonté de mettre "la France à l'arrêt" ce jour-là.

L'intersyndicale veut "faire du 7 mars la journée la plus forte" depuis le début du mouvement le 19 janvier, a déclaré Yvan Ricordeau, secrétaire national CFDT, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion au siège de la CGT à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

"Il y a consensus entre nous pour dire que l'objectif c'est de faire plus fort que le 31 janvier", a-t-il ajouté. Ce jour-là, les syndicats avaient recensé plus de 2,5 millions de manifestants et les autorités 1,27 million. "On est déterminé à réussir un 7 mars extrêmement massif", a de son côté affirmé Catherine Perret (CGT).

Des grèves reconductibles possibles

Interrogé sur d'éventuelles grèves reconductibles à partir du 7 mars, Yvan Ricordeau a renvoyé la responsabilité de cette décision aux fédérations des différents secteurs. Il appartient "aux secteurs professionnels de discuter de ce qu'ils font le 7 ou après le 7", a-t-il souligné.

S'agit-il de ne pas décourager d'éventuelles grèves reconductibles? "On ne décourage pas les mobilisations qui vont au-delà du 7 mars", a répondu Patricia Drevon (FO), renvoyant à cette formule du communiqué de l'intersyndicale publié mardi: "Ensemble, dès le 7 mars, mettons un coup d'arrêt à ce projet de réforme des retraites inacceptable".

Il appartient à chacun, dans chaque entreprise, de se mobiliser, a relevé Mme Perret, pour qui il n'y aura pas de grèves ou de manifestation "par procuration". "Le patronat va être attentif à ce que produit la grève: la paralysie, le ralentissement voire l'arrêt de la production économique", a-t-elle dit.

"Nous sommes calmes, sereins, déterminés"

Les syndicats se sont mis d'accord pour produire un visuel commun qui "symbolise la France à l'arrêt" et sur un outil de communication qui permette de recenser les "milliers, dizaines de milliers d'initiatives". "Tout ça démontre que nous sommes stratégiques, nous savons monter des mobilisations, nous sommes calmes, sereins, déterminés et que nous allons gagner", a espéré Dominique Corona (Unsa).