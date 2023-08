Rouen: les vols de cartes SIM d'ascenseurs provoquent des pannes à répétition

Plus d'une dizaine de cartes SIM d'ascenseurs ont été volées dans des résidences à Rouen. Conséquence, les appareils sont en panne et les locataires, notamment les personnes âgées, doivent parfois se débrouiller pendant plus d'une semaine seulement les escaliers.

À Rouen, les pannes d'ascenseur se multiplient après des vols de cartes SIM. Plus d’une dizaine de vols de cartes SIM, permettant le bon fonctionnement des ascenseurs, ont été recensés ces dernières semaines dans l'agglomération rouennaise.

Le vol de ces cartes SIM entraîne, à chaque fois, l'arrêt de l'ascenseur pour des raisons de sécurité. Et sans elles, il n'est pas non plus possible d’appeler le centre d’appel depuis l’ascenseur. Ces cartes SIM seraient utilisées par les voleurs pour envoyer des SMS frauduleux et soutirer de l’argent aux victimes.

Dans cette résidence de 8 étages, les ascenseurs sont en maintenance depuis une semaine. Le sujet est sensible surtout chez Chantal qui vit au 5e.

“J’ai 89 ans. Tout à l’heure, je suis descendue puis remontée et ben je peux vous dire que j’ai eu du mal”, indique-t-elle.

Les cartes SIM permettant d'appeler les secours dans les ascenseurs ont été volées, il faudra attendre une semaine pour les remplacer. En attendant, pas d'ascenseur par mesure de sécurité. “On a deux ascenseurs, on paye l’ascenseur, on paye-ci, on paye ça… À un moment, ça me fait suer”, appuie Chantal.

Un dispositif antivol en cours de déploiement

Les cartes SIM permettent aux voleurs d'envoyer des SMS frauduleux sans se faire repérer. Le problème c'est que ces vols coûtent chers comme l’indique Bruno Greff, le référent du service de copropriété.

“J’en ai pour un billet de 3.300 euros. Donc même si je suis pris en charge par les assurances, j’ai forcément une franchise derrière. Au-delà, j’ai un coût qui reste sur la tête du syndicat des copropriétaires. Et puis il y a toute la gêne occasionnée pendant la semaine”, explique-t-il.

Un dispositif antivol pour les cartes SIM d'ascenseurs est en cours de déploiement a indiqué l’Office public de l’habitat.