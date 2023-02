"40% sont évitables": l'engagement d'Agnès Buzyn contre les cancers

L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a témoigné sur RMC de son combat contre le cancer et notamment contre la leucémie, maladie contre laquelle elle a participé aux recherches pour l'élaboration d'un vaccin.

"J'ai intégré très vite que cette maladie était une maladie diabolique." Le combat d'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, contre le cancer date de l'école.

"Ma voisine de classe a disparu, un jour. Au bout d'une semaine, on nous a dit qu'elle était décédée à cause d'une leucémie. J'ai voulu réparer cela", explique celle qui a été présidente de l'institut contre le cancer, ce samedi, dans la Matinale Week-End de RMC

Alors qu'il y a un quart des Français qui considèrent que boire un peu de vin diminue les chances de cancer, un cinquième des Français qui pense que fumer un paquet de cigarettes par jour ne provoque aucun risque de cancer, et qu'un Français sur deux juge que faire du sport nettoie les poumons et permet d'annuler les effets du tabac, elle souhaite battre en brèche les idées reçues.

Mais elle l'assure, "il y a beaucoup d'espoirs: on peut prendre en main sa santé et être autonome face à certains risques, mais encore faut-il les connaître".

"40% des cancers sont évitables, c'est énorme. Le cancer peut être une fatalité pour certains, mais il y a des moyens d'agir."

Tabac et alcool, facteurs de risques

Celle qui dirige l'académie de l'OMS depuis 2021 détaille les différents facteurs de risque à éviter: "pour le tabac, ce qui compte c'est la durée du tabagisme dans la vie, plus que le nombre de cigarettes fumées."

"Il faut arrêter le tabac, complètement, au plus vite, au plus tôt. Si le vapotage pose question, le risque est bien inférieur à celui du tabac."

Pour l'alcool, la docteure en hématologie explique que "c'est un facteur de risque majeur de très nombreux cancers et dès qu'on dépasser un à deux verres de vin par jour, le risque augmente y compris le risque de cancers du sein chez les femmes". Enfin elle juge que l'activité physique "est certes importante, car la sédentarité est le troisième facteur de risque de cancer, mais ça ne nettoie rien, ça ne compense pas d'autres facteurs de risques."

L'appel au dépistage

Étant donné que plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus les chances de survie sont importantes, l'ancienne ministre a voulu alerter sur le dépistage: "Nous avons une chance incroyable en France. Il y a trois dépistages gratuits - cancer du sein, du colon et du col de l'utérus - mais très peu de Français activent ce levier. Pourquoi les Français n'utilisent pas ce qui leur est offert?", s'alarme-t-elle.

Face aux nouvelles innovations, notamment la biopsie liquide, elles "n'ont pas totalement été évaluées" mais "cela fait espérer des dépistages à large échelle" explique l'ancienne ministre, tout en tempérant le risque de sur-diagnostics.