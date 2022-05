Antenne 4G suspendue par la justice: "On a 42 vaches mortes et des retards de croissance"

La justice a demandé la suspension d'une antenne-relais 4G en Haute-Loire, après les plaintes d'un éleveur de vaches. Ce dernier estime que l'antenne, installée il y a dix mois, est à l'origine de la mort de plusieurs de ses bêtes.

Une antenne-relais 4G est-elle à l’origine de la mort de plusieurs vaches? C’est en tout cas ce que croit un éleveur de Haute-Loire. Pour Frédéric Salgues, qui élève des vaches, l’antenne-relais 4G installée près de son élevage a eu un impact négatif sur ses bêtes. Il assure ainsi que plusieurs de ses vaches sont mortes ou ont des retards de croissance depuis la mise en place de l’installation, il y a dix mois.

Après ses plaintes, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé vendredi dernier en faveur d'une suspension de deux mois de l’antenne. Une décision que salue forcément l’éleveur de Mazeyrat-d’Allier. "Le juge a été bien parce qu’il a compris la situation. Il demande l’arrêt de l’antenne parce que personne d'autre ne voulait que l’antenne s’arrête", assure-t-il à RMC.

"On a surtout des retards de croissance"

Cette suspension va permettre de voir si l'état de santé des bêtes s'améliore sans cette antenne. Car depuis son installation il y a dix mois, les vaches de cet agriculteur se sont affaiblies du jour au lendemain selon lui. "Aujourd’hui, on a 42 bêtes mortes et surtout des retards de croissance aussi", témoigne-t-il.

Et cette situation se répercute sur sa production de lait. "On ne peut pas tenir ad vitam aeternam quand il manque entre 15 et 17.000 euros sur les payes de lait, soit environ 40% de la production", déplore Frédéric Salgues.

De son côté, le maire du village Philippe Molhérat s'inquiète des conséquences que cette antenne pourrait avoir sur ces habitants: "La crainte que j’ai, c’est que ce soit une catastrophe humaine. Les habitants doivent se dire que si ça fait de l’effet comme ça sur les bêtes, ça peut avoir de l’effet sur eux". L'Etat et les différents opérateurs ont donc désormais trois mois pour interrompre l'activité de cette antenne-relais pendant deux mois.