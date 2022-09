Arrêts-maladies délivrés en visio: la fin du remboursement si ce n'est pas le médecin traitant?

Le gouvernement a présenté ce lundi son projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Parmi les propositions, la fin du remboursement des arrêts de travail délivrés en téléconsultation, mais pas par le médecin traitant. Une mesure qui divise, notamment à cause de la difficulté à trouver un médecin traitant.

C'est une proposition qui divise. Les arrêts de travail délivrés en téléconsultation par un médecin différent que son médecin traitant, pourraient ne plus être remboursés. Cette mesure fait partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, présenté en Conseil des ministres ce lundi, par le gouvernement.

Dans un entretien au Journal du Dimanche, Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, a détaillé cette proposition. Il motive ce déremboursement "afin d'éviter que certains enchaînent les consultations en ligne jusqu'à trouver celui qui voudra bien leur délivrer un arrêt-maladie".

Une mesure qui fait sens pour Agnès Gianotti, médecin généraliste, présidente MG France, invitée de "Charles Matin" sur RMC, ce lundi.

"On connaît des plateformes dont la spécialité est d'enchaîner, de façon très lucrative, des consultations en visio de gens qu’ils ne connaissent pas et qu’ils ne reverront jamais. Ce sont ces plateformes-là qui sont en ligne de mire parce que c’est là où on voit tous les abus", explique-t-elle.