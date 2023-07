"Bientôt le bout du tunnel": quatre médecins s'installent dans un village de la Drôme grâce à RMC

Le village de Châtillon-en-Diois (Drôme) n'avait plus de médecin depuis près de trois ans. Après un appel lancé via RMC, le maire a reçu plusieurs candidatures et va ouvrir une maison de santé avec deux médecins retraités qui viennent aider et deux jeunes médecins, un à temps partiel et un à temps plein.

Châtillon-en-Diois, ses vignes, ses façades médiévales au pied du plateau du Vercors. Le village de la Drôme est reconnu comme l’un des plus beaux de France. Mais pour ses 600 habitants, au moindre problème de santé, il faut faire plus de 30 kilomètres aller-retour pour se faire soigner. Une galère depuis près de trois ans. En novembre dernier, RMC avait relayé l'appel à candidature de la municipalité pour trouver un généraliste.

En janvier dernier, on apprenait que trois médecins maghrébins avaient candidaté ais l'équivalence de leurs diplômes posait problème, car non obtenus au sein de l'Union européenne.

Deux médecins retraités pour aider

Sept mois plus tard, deux médecins retraités ont répondu à l’annonce et proposent de travailler chacun une journée.

"C'est mieux que rien. Aujourd'hui on n'a personne. Je les remercie car ils ont fait la démarche en nous disant 'on sait que vous êtes en difficulté, on peut vous rendre service'. Merci à eux !", déclare, soulagé, Eric Vanoni, le maire de Châtillon-en-Diois.

Il reste encore quelques préparatifs avant que les médecins arrivent. Châtillon-en-Diois et d’autres communes voisines ont d’abord dû se regrouper pour créer une association et salarier ces généralistes. Mais les premières consultations devraient commencer dans un mois.

Deux jeunes médecins candidatent dont un à plein temps

Mais il n’y a pas que des médecins retraités qui ont répondu à l’appel d'Eric Vanoni. Deux autres candidats, d’une trentaine d’années, se sont eux aussi portés volontaires et souhaiter s'installer définitivement: l’un à mi-temps, l’autre à temps plein. Leur seule condition est qu’une maison de santé soit installée dans la commune. La mairie va lancer les travaux à la rentrée.

Châtillon-en-Diois passerait dans quelques mois d'aucun médecin généraliste sur la commune à quatre praticiens dont un à plein temps: "On n'est pas tout à fait au bout du tunnel mais on est bientôt sortis. Ça va coûter, certes, mais pour nous c'est primordial", explique le maire qui annonce une inauguration en fanfare à la fin de l’année ou au début 2024 pour célébrer l’arrivée de ces jeunes médecins.