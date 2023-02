Congé menstruel: des députés écologistes veulent déposer une proposition de loi

INFO RMC. Trois députés écologistes, dont Sandrine Rousseau, préparent une proposition de loi pour créer en France un droit au congé menstruel.

Le Parlement espagnol vient d'adopter le congé menstruel. Et c'est une information RMC, des députés écologistes veulent déposer une proposition de loi sur le sujet. Trois députés, dont Sandrine Rousseau, préparent une proposition de loi d'ici quelques semaines pour créer en France un droit au congé menstruel. C'est-à-dire un congé maladie en cas de règles douloureuses.

Le député écologiste Sébastien Peytavie va même tester le principe avec son équipe et mettre en place un système équivalent pour ses collaboratrices, dès le mois prochain. Sandrine Rousseau et Marie-Charlotte Garin pourraient elles aussi suivre le mouvement. "Et pourquoi pas l'élargir au niveau du groupe écolo voire de l'Assemblée" ambitionne un conseiller. Depuis novembre dernier, les salariées du Parti socialiste peuvent prendre un jour de congé supplémentaire en cas de règles douloureuses.

Les députés analysent avec attention le dispositif espagnol pour détailler leur proposition. Les Espagnoles victimes de règles douloureuses pourront désormais obtenir un arrêt maladie, financé par la Sécurité sociale. Et le médecin fixe le nombre de jours de congés. C'est seulement le quatrième pays au monde à mettre en place une mesure de ce genre.

Le gouvernement doit aborder le sujet le 8 mars

Aujourd'hui, aucun cadre légal n'existe en France. "C'est une pénibilité qui n'est pas prise en compte pour des centaines de milliers de femmes" regrette Marie-Charlotte Garin, l'une des députées à l'origine de l'initiative. Le but, c'est aussi de mettre le débat sur la table. "Il faut lever le tabou, c'est le bon moment" expliquent ces députés écologistes, qui voient dans l'Espagne un pays pionnier.

Avant de publier leur proposition, les trois députés veulent consulter les associations et les syndicats pour débattre d'une conséquence possible du congé menstruel: la discrimination au travail. "C'est un sujet, mais il y a de facto des discriminations à l'embauche quand on est une femme. Le congé menstruel, ça permettrait d'encadrer, de prendre en charge cette maladie et d'assumer qu'on a un vrai problème de société" estime une écologiste.

Du côté du gouvernement, le sujet de la santé des femmes doit être abordée le 8 mars lors d'un comité interministériel. La ministre de l'Egalité femmes-hommes Isabelle Rome avait bien laissé la porte ouverte à un débat sur le congé menstruel l'été dernier, mais son entourage ne se prononce pas sur cette initiative avant d'avoir examiné le texte.