Emmanuel Macron veut faire travailler plus les soignants

Lors de ses voeux aux acteurs de la santé, ce vendredi à Corbeil-Essonne, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une réorganisation de l'hôpital pour pouvoir faire travailler plus les soignants tout en augmentant leur rémunération.

C'est un objectif qu'Emmanuel Macron a déjà présenté lors de ses voeux aux Français: "travailler davantage". Face aux soignants, ce vendredi, le chef de l'État a décliné de nouveau la même thématique.

Travailler plus mais travailler mieux d'abord. Emmanuel Macron souhaite que les médecins aient plus de temps pour soigner et qu'ils seront débarassé de l'administratif. Ces taches seront confiées à 6.000 nouveaux assistants médicaux d'ici 2024.

Des augmentations si...

Le président de la République veut faire "travailler plus" les soignants, pour leur faire gagner plus. Le chef de l'Etat veut encourager les médecins à recevoir encore plus de patients et à prendre du temps pour former des stagiaires. À la clé, de meilleures rémunérations:

"C'est sur eux que les moyens financiers seront concentrés" assure-t-il.

Haro sur les 35 heures

Enfin, il appelle à une remise à plat des 35 heures. Une hyperrigidité qui a prondément "perturbé l'hopital", dit-il encore, et plaide pour une meilleure organisation du temps de travail.

"Comme si tout était de la faute des 35 heures" raille un élu de gauche. Un autre opposant dénonce "une logorée pseudo manadgériale".