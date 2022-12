"La population doit s'habituer au masque en hiver", affirme le directeur de l’ARS Nouvelle-Aquitaine

La France fait actuellement face à à trois épidémies: grippe, covid et bronchiolite. Afin d'éviter au maximum les contaminations, le gouvernement envisage potentiellement un retour obligatoire du port du masque dans certains lieux. Pour Benoît Elleboode, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, invité sur RMC ce vendredi, le port du masque va même devoir devenir une habitude, tous les hivers.

Après le retour brutal de la grippe et l'ampleur de l'épidémie de bronchiolite, la France semble faire face à une nouvelle vague de covid. C'est une difficulté supplémentaire notamment pour les hôpitaux qui sont en grande tension, faute de personnels, notamment.

La grève des médecins, commencée jeudi, s'ajoute à ces difficultés. Ils protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail et pour l'augmentation du tarif des consultations chez le médecin généraliste, entre autres.

Selon le syndicat UFML, "75% à 80%" des cabinets étaient fermés jeudi et certains le sont toujours ce vendredi. Par conséquent, les patients se rabattent sur les urgences des hôpitaux. Ça n'est pas le meilleur réflexe, souligne sur RMC, Benoît Elleboode, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

"Quand c'est possible, il faut trouver un médecin généraliste et sinon passer par d’autres professionnels de santé qui peuvent aider à régler un certain nombre de problèmes. Le cas échéant, il est possible d'appeler le 15 pour gérer la situation, mais il faut éviter d'aller aux urgences", explique-t-il.