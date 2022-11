Covid, grippe, bronchiolite: comment lutter contre une "triple épidémie"?

L'infectiologue Benjamin Davido, invité d'"Apolline Matin" ce lundi sur RMC, estime qu'il faut mieux expliquer aux Français que les gestes barrières, appris durant l'épidémie de Covid, sont utiles contre tous les autres virus respiratoires.

Vers un retour du masque en intérieur? L'épidémie de Covid-19, qui a connu en France une brève accalmie après une vague au début de l'automne, est en train de repartir, assure le "Covars", successeur du "conseil scientifique". La directrice de cette agence de santé publique, Brigitte Autran, a appelé dimanche sur France 2 les personnes âgées de plus de 60 ans, et les personnes à risques, à effectuer leur nouvelle dose de rappel contre le Covid.

"Depuis le début de l'année, 8 millions de personnes se sont fait revacciner, cela n'est vraiment pas assez", a-t-elle souligné, estimant que les mairies doivent ouvrir des centres de vaccination.

"Le Covid est la face visible d'un iceberg"

Des signes inquiétants, d'autant plus que d'après Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), et invité d'"Apolline Matin" sur RMC ce lundi, une "triple épidémie" menace.

"Ce n'est pas que le Covid-19 qui est de retour, mais une triple épidémie avec la grippe et la bronchiolite, l'ensemble des virus respiratoires. Le Covid est la face visible d'un iceberg", explique-t-il.

L'infectiologue estime que pour lutter contre cette triple épidémie, il faut que l'on reprenne l'habitude de mettre un masque et d'appliquer certains gestes barrières.

"Dès que l'on relâche les gestes barrières, beaucoup décriés, forcément on s'expose plus. Quand il pleut dehors, qu'on sort avec un parapluie, on a moins de chances d'être mouillés, donc si on ne met pas de masque, on a plus de chances d'être contaminés", image-t-il.



Benjamin Davido estime qu'il faut expliquer avec beaucoup de pédagogie. Notamment sur les gestes barrières. "On n'a pas expliqué que les gestes barrières qu'on a appris pendant le Covid sont efficaces contre la bronchiolite et la grippe", souligne-t-il.