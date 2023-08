"Ma mère n'arrive pas à se réveiller": l'appel aux pompiers plein de sang-froid d'un enfant de 7 ans

Les pompiers des Yvelines ont diffusé l'appel au 18, plein de sang-froid, d'un enfant de sept ans, demandant l'aide des secours alors que sa mère est inconsciente. L'occasion de rappeler les bons gestes à adopter en cas d'urgence.

C'est un excellent réflexe qui a peut-être évité un drame. Les pompiers des Yvelines ont diffusé sur X (anciennement Twitter) un appel d'urgence reçu ce dimanche 13 août. Au bout du fil, c'est un enfant de 7 ans qui vient d'avoir le réflexe d'appeler les secours en composant le 18, alors que sa mère est inconsciente: "Bonjour, ma maman elle arrive pas à se réveiller", assure l'enfant à l'opérateur avant de leur indiquer l'adresse en leur demandant de venir.

Dans la foulée, l'opérateur au bout du fil demande au petit garçon l'âge de sa mère et s'ils habitent dans un appartement ou une maison: "Elle est sur le ventre parce qu'elle n'arrive pas à se réveiller", poursuit l'enfant qui assure que sa mère ne répond pas lorsqu'il l'appelle. L'opérateur demande ensuite au garçon de placer sa mère sur le dos alors qu'elle se trouve sur le ventre afin de la mettre en position latérale de sécurité (PLS) puis de vérifier si "de l'air sort de son nez" en plaçant son oreille à proximité.

"C'est grâce à lui"

L'enfant qui fait preuve d'un sang-froid incroyable et qui se trouve seul avec sa sœur de 4 ans et leur mère inconsciente, répond par l'affirmative et est ensuite invité par l'opérateur à aller chercher un voisin ou une voisine.

Dans la suite de l'enregistrement, on entend le petit garçon exposer la situation à une voisine qui se saisit ensuite du combiné et prend la suite des événements en charge: "Vous la laissez en PLS. Vous la surveillez, les pompiers arrivent. Quand les pompiers seront là, vous pourrez féliciter son fils", assure l'opérateur à la voisine désormais au bout du fil.

"Je pense que c’est grâce à lui. Félicitez-le de notre part, c’est très bien ce qu’il a fait (…) Vous pouvez raccrocher, mes collègues arrivent", ajoute le pompier.

Le SDIS 78 tient à profiter de cet appel pour inviter chacun à se former aux gestes de premiers secours et aux bons réflexes à adopter en cas d'incident.