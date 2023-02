"On nous déclasse": 80 communes du Morvan en lutte après l'annonce de la fermeture de leur maternité

La maternité d'Autun est la dernière du territoire du Morvan. Mais faute de personnel, celle-ci a fermé ses portes le 31 janvier dernier. Ce lundi, les maires de 80 communes sont en grève administrative pour protester contre cette fermeture et l'abandon du territoire.

Appel à la grève administrative dans les communes du Morvan ce lundi matin. 80 maires se battent contre la fermeture de l'unique maternité de leur territoire. La maternité d'Autun a fermé définitivement ses portes le 31 janvier dernier faute de professionnels de santé sur place.

Samedi, 80 maires ont déposé symboliquement les clefs de leur mairie à la sous-préfecture d'Autun pour protester contre cette fermeture. Un rendez-vous avec l'ARS prévu dans la matinée et les maires entendent bien mettre la pression pour conserver la maternité de leur secteur et ces 230 naissances par an.

Patrice Dormenil, est maire de Blanot, un village de 127 âmes dans le Morvan. Son bébé de 15 mois, est né à la maternité d'Autun à 15 minutes de chez lui.

“Avec le projet de deuxième enfant que nous avons, on ne sait pas où est-ce qu’on va accoucher. Le temps de trajet est augmenté donc il y a quand même un risque”, regrette-t-il.

Avec la fermeture de la maternité, l'hôpital le plus proche est à une heure du village. “Il y a vraiment un danger pour la femme enceinte”, dénonce-t-il.

"On nous déclasse"

L'agence régionale de santé propose donc des hébergements temporaires à proximité des maternités pour les femmes qui vivent à plus de 45 minutes d'une maternité. Un nouvel exemple de l’abandon des territoires ruraux pour Louis Basdevant, maire d’Anost dans le Morvan.

“C’est dans la politique du gouvernement de tout ramener dans les agglomérations. Donc on ne s’embête plus avec une petite maternité. C’est vraiment très très symbolique que de dire qu’on ne pourra plus accoucher dans le Morvan. On nous déclasse complètement”, estime-t-il.

Louis Basdevant ne fera pas de compromis. Il est ce lundi matin avec 80 maires du Morvan en grève administrative. “L’Etat refuse d’assurer l’égalité dans les territoires. S’il faut arriver jusqu’à la démission, on ira jusqu’à la démission”, appuie-t-il.

80 communes du Morvan qui ce lundi matin ont mis leur drapeau en berne pour protester contre la fermeture de la maternité d'Autun.