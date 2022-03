Paquet de cigarettes à 20 euros: "Du racisme social positif", tacle Périco Légasse

Une proposition choc a été lancée par des médecins cette semaine: fixer le prix du paquet de cigarettes à 20 euros, afin de dissuader les fumeurs, et surtout les plus jeunes, de commencer. La mesure fait débat.

"Si t’es riche, tu peux crever !", résume Périco Légasse, journaliste à Marianne et chroniqueur sur RMC. Le paquet de cigarettes sera-t-il bientôt réservés qu'aux ultra-riches? Un collectif de médecins propose de passer le prix du paquet de cigarettes à 20 euros pour préserver la santé publique.

Pour Périco Légasse, l’idée relève de "l’immoral" et de "la sectorisation sociale". Le chroniqueur souligne que la mesure sera inefficace sur la jeunesse aisée, en mesure de dépenser une vingtaine d’euros de manière bi- hebdomadaire, voire quotidienne.

"C'est ubuesque comme démarche. Les médecins ont inventé le racisme social positif. Si t'es riche, tu peux crever. Ou on demande la suprresion de la consommation de tabac, ou on met la barre beaucoup plus haute pour que tout le monde soit dissuadé et qu'il n'y ait plus que les milliardaires qui puissent se le permettre. C'est quelque part immoral."