Pesticides: des concentrations records d'herbicide près de La Rochelle

Alors que plusieurs enfants de la région de La Rochelle ont été touchés par des cancers, les parents, inquiets, avaient réclamé et obtenu des mesures de qualité de l'air qui viennent d'être publiées. Des concentrations records ont été relevées pour un herbicide: le prosulfocarbe.

C'est un cri d'alarme qu'avaient poussé plusieurs parents dans la plaine d'Aunis, près de La Rochelle. Dans la commune de Saint-Rogatien, des enfants étaient tombés malades du cancer. A tel point qu'en 2019, la Ligue contre le cancer avait même mené une étude et reconnu qu'il y avait pour certaines communes un "excès de risque".

Depuis, les parents se battent pour comprendre. Ils s'interrogent sur l'air qu'ils respirent et l'eau qu'ils boivent. Ils avaient obtenu la mise en place de mesures de qualité de l'air qui viennent d'être publiées. Conclusion, une augmentation du nombre de molécules retrouvées dans l'air, 41 en 2021 contre 33 en 2020. Mais aussi des concentrations records, encore jamais vues en France, pour un herbicide: le prosulfocarbe. Franck Rinchet Girollet fait partie des parents qui ont créé l'association Avenir Santé Environnement. Son fils a souffert d'un cancer à l'âge de 2 ans.

“Il y a des produits très dangereux, classés cancérigènes, qui se retrouvent dans l’eau, dans le sol et dans l’air. Du coup, ça nous inquiète grandement. Je me dis que chaque fois que mon fils sort, il risque d’être exposé à certains produits auxquels il ne devrait pas être exposé. Tout le monde nous dit, il y a d’autres pollutions qui existent, mais ce n’est pas un choix de respirer l’air qu’il respire. L’air devrait être sain et il ne devrait pas y avoir ces produits-là”, estime-t-il.