Pourquoi la baguette de pain a perdu 20% de sel en huit ans

Depuis 2015, les boulangers ont réduit de 20% la teneur en sel des baguettes de pain. Une excellente nouvelle pour notre santé.

C’est le ministère de l’Agriculture qui l’annonce: les baguettes de pain contiennent en moyenne 20% de sel en moins par rapport à 2015. Pourquoi ce changement de recette? C’est d’abord lié aux engagements pris par la France, et par d’autres pays d’ailleurs, auprès de l’OMS (l’organisation mondiale de la santé), notamment celui de réduire de 30% la consommation de sel de la population d’ici à 2025.

Et donc dans cette perspective, les professionnels de la filière boulangerie se sont engagés à réduire de près de 20% la teneur en sel des pains et baguettes. En moyenne, quatre baguettes sur cinq respectent cet engagement, et on est donc passé de 1,7g de sel à 1,34g de sel pour 100g de pain en huit ans. Une réduction importante quand on sait qu’en moyenne les Français mangent 105g de pain par jour et que 10 milliards de baguettes sont vendues chaque année, soit 320 baguettes avalées par seconde.

Un risque accru d’hypertension

Cette baisse de la quantité de sel, c’est une excellente nouvelle pour notre santé. Un adulte doit consommer moins de 5g de sel par jour, soit l’équivalent d’une petite cuillère à café. En France, on en est en moyenne à 7 ou 8g, donc c’est encore trop.

Trop de sel, ça signifie un risque accru d’hypertension, qui concerne un adulte sur trois et qui est la première cause d’AVC dans le monde. Les médecins considèrent que réduire la consommation de sel a un effet net sur la santé publique et sur la diminution des risques cardiovasculaires.

Mais il ne faut pas oublier que d’autres efforts restent à faire, notamment pour les produits ultra-transformés, les plats préparés, la charcuterie, à haute teneur en sel.

Le sel, on en trouve partout, car c’est ce qu’on appelle un exhausteur de goût. Et puis c’est comme tout le reste, il ne faut pas en abuser. L’important, c’est l’équilibre. Le sel est quand même indispensable pour le fonctionnement de nos systèmes nerveux, musculaires et sanguins.