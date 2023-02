Des baguettes à des prix différents: dans le Var, un boulanger vend une baguette "solidaire"

Face à la hausse de ses factures d'électricité, un boulanger du Var a choisi de vendre deux baguettes. L'une au prix normal, à 1,20 euro, et l'autre à un prix "solidaire", à 1,80 euro.

À Bargemon, dans le Var, un boulanger propose une baguette "solidaire". La même baguette mais un peu plus chère pour les clients qui souhaitent lui donner un coup de pouce face à la hausse des prix de l’énergie. Ainsi, dans sa boulangerie, on retrouve la traditionnelle baguette, à 1,20 euro, et à côté, la même, mais à 1,80 euro donc.

Frappé de plein fouet par l’augmentation du prix de l’électricité, le boulanger s’apprête à payer son énergie 20.000 euros de plus que l’an dernier. La baguette solidaire n’a rien d’obligatoire, chacun joue le jeu ou non. "Plutôt que d'augmenter de manière globale tous les prix de la boulangerie, on a joué sur le côté solidaire de la clientèle en proposant une baguette qui prend en compte toutes les charges qui ont augmenté", confie ce mercredi aux "Grandes Gueules", Axel Picard, le boulanger.

"On a calculé que la baguette devait être vendue 1,80 euro. Les gens ont donc le choix entre une baguette à 1,20 euro et ceux qui ont les moyens financiers peuvent prendre celle à 1,80 euro. La personne qui ne veut pas prendre la baguette solidaire n’a pas besoin de le dire, c'est celle qui le souhaite qui le précise", ajoute l'artisan sur RMC et RMC Story qui explique ne pas avoir augmenté tous les prix automatiquement, voulant maintenir le lien du commerce de proximité.

"Je suis passé à 1 euro, j’ai perdu 20% de ma clientèle"

Augmenter tous les prix, c'est ce qu'a fait Fabien, boulanger en Haute-Saône. Une décision qui lui en coûte aujourd'hui: "Je suis passé à 1 euro, j’ai perdu 20% de ma clientèle. J’ai deux affaires, une en centre-ville, une dans le bourg. En centre-ville, c’est du passage, du snacking, il n’y a pas eu de problème. Mais dans le bourg, ils ont préféré changer leurs habitudes et aller en grande surface", explique-t-il.

De son côté, si les ventes n'ont pas explosé, Axel Picard estime que l'opération est plutôt une réussite. "Sur le mois de janvier, j’en ai vendu plus de 300 sur près de 7-8.000 baguettes. Cela m’apporte une petite aide financière mais c’est surtout pour impacter et sensibiliser les gens en leur montrant l'étendue de la situation", ajoute le boulanger varois.

Il compte continuer l'opération jusqu'à ce qu'il puisse avoir les aides de l'Etat et bénéficier d'un tarif de l'électricité bloqué à 15%. "Je suis éligible, il faut que ça se mette en place", explique-t-il, alors que cette mesure vient tout juste d'entrer en vigueur.