Sri Lanka: des médecins retirent le plus gros calcul rénal au monde

Des médecins militaires sri-lankais ont retiré le plus gros et le plus lourd calcul rénal au monde chez un soldat retraité, a annoncé mercredi l'armée du Sri Lanka.

801 grammes, c’est le poids du plus gros calcul rénal jamais retiré. L'équivalent de cinq fois rein masculin moyen, a indiqué l’armée sri-lankaise.

Ce calcul rénal, retiré chez un ancien sous-officier de l'armée, âgé de 62 ans, mesurait 13,37 centimètres de long, tandis qu'en moyenne un rein ne mesure qu'entre 10 et 12 centimètres. "Le retrait du calcul rénal le plus gros et le plus lourd du monde par intervention chirurgicale a eu lieu le 1er juin à l'hôpital militaire de Colombo", a déclaré l'armée dans un communiqué.

Un record confirmé par le Guinness

L'annonce des autorités intervient après la reconnaissance de ce record par le Livre Guinness des records. Le précédent record -620 grammes- pour un calcul rénal avait été enregistré au Pakistan en 2008, selon le Guinness.

"Le plus important pour nous c'est que le rein fonctionne normalement malgré ce calcul", a déclaré le chirugien militaire K. Sutharshan.

Le militaire retraité a expliqué à une chaîne de télévision locale qu'il souffrait de douleurs abdominales depuis 2020 et les médicaments qui lui avaient été prescrits n'avaient eu aucun effet.

Les calculs rénaux sont des pierres formées par des sels minéraux qui s'accumulent dans le rein, un organe qui assure la filtration du sang.