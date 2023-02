Airbus signe une méga commande de 250 avions pour 36 milliards de dollars

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre revient sur l’énorme commande passée par Air India avec Airbus.

Airbus enregistre l'une des plus grosses commandes d’avions de son histoire. Air India, la compagnie aérienne indienne, a signé ce mardi une lettre d’intentions pour acheter 210 monocouloirs A320neo et 40 long-courriers A350. Cette méga commande de 250 avions, au prix catalogue, avoisine les 36 milliards de dollars. Et le contrat prévoit l’option d’appareils supplémentaires, à mesure qu’Air India se développera.

C’est l’une des plus grosses commandes d'appareils de l'histoire de l'aviation commerciale. Il faut rappeler celle, en 2017, de la société américaine d'investissement Indigo Partners, pour 430 appareils au tarif théorique de 49,5 milliards de dollars.

Le temps des méga commandes est donc de retour pour les constructeurs aéronautiques. Le trafic aérien redécolle et retrouvera d’ici deux ans ses niveaux d’avant la pandémie de Covid, avant de les dépasser.

Avantage Airbus dans le duel face à Boeing

Un trafic qui augmente dans beaucoup de pays du monde et notamment en Inde, nouvel eldorado du secteur, où l’aérien est un aspect "important" de la stratégie nationale en matière d’infrastructures. Le nombre d’aéroport a quasiment doublé en dix ans, passant de 74 à 147 aéroports. Et puis surtout, il y a un besoin considérable en avions plus modernes, plus propres, plus économes en carburants. Au cours des 20 prochaines années, 22.000 nouveaux avions décolleront.

Au profit de quels constructeurs? Pour l’instant, avantage Airbus qui ressort gagnant de la compétition qui l'oppose à Boeing pour 2022. Le constructeur européen a plus produit et plus vendu que son concurrent américain. Et même s'il a subi plus d'annulations, il garde largement son avance avec près de 2.700 avions de plus que Boeing, qui sort d’une période difficile, dans son carnet de commandes. Les délais de livraison, eux, ne cessent de s’allonger. Il faut plusieurs années pour une commande passée aujourd’hui.