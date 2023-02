Prix du kérozène, réservation tardive... pourquoi les prix des billets d'avion s'envolent

Prendre l'avion pour voyager coûte de plus en plus cher. Le prix d'un billet au départ d'un aéroport français a augmenté de 21,7% en un an, en fin d'année dernière. Une augmentation qui dépasse même l'inflation.

Après la zone A, la B entame ses vacances d'hiver ce vendredi soir. Des vacances qui marquent un retour à la normale après les années Covid. D'après le cabinet ProTourisme, 21 millions de Français envisageaient de partir en vacances cet hiver, les mêmes chiffres qu'en 2019.

Les Français retournent notamment dans les stations de ski, avec des réservations en hausse de 14% d'après une étude PAP, mais pas seulement. Vous êtes nombreux à vouloir partir à l'étranger aussi. Mais pour ça, il faut mettre le prix.

D'après l'indice des prix du transport aérien publié fin janvier par la Direction générale de l'aviation civile, le prix d'un billet au départ d'un aéroport français a augmenté de 21,7% en un an, en fin d'année dernière. Bien au-delà de l'inflation.

La conséquence de l'explosion des prix du carburant

La raison principale, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Avec la fin des restrictions sanitaires, on retrouve tous l'envie de voyager, de prendre l'avion. Mais l'offre, elle, a du mal à suivre, donc les prix s’envolent. Nos comportements ont aussi changé, note François Deletraz, spécialiste de l'aérien à la fédération des usagers des transports.

“Les passagers achètent aujourd'hui de plus en plus à la dernière minute. Avant le Covid, on considérait que la moitié avait acheté leur billet sept jours avant le départ. Donc les compagnies aériennes ont tout intérêt à fermer les classes de réservation les moins chères. Elles vont toutes pousser le bouchon à l’extrême en se disant que jusqu’à ce prix-là, ils veulent quand même partir en vacances donc ils sont prêts à payer ce prix-là”, explique-t-il.

Il y a aussi des raisons structurelles. Les compagnies aériennes, comme nous tous, paient le carburant plus cher. Or, environ un tiers du prix d'un billet d'avion correspond au coût du kérosène. Comme son prix augmente, ça se répercute sur celui des billets. Une destination comme l'Asie, par exemple, a également vu ses tarifs augmenter, car les vols sont rallongés, déviés, pour ne pas passer au-dessus de la Russie.

Tout cela fait grimper les tarifs de l'aérien. “Et rien ne laisse présager que ça change dans les prochains mois”, glisse un spécialiste du secteur.