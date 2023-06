Billets de train: l’arrivée de la Renfe va-t-elle faire baisser les prix?

Avec l’arrivée de la compagnie espagnole Renfe sur les lignes de train françaises, l’espoir est que les prix des billets baissent.

La compagnie ferroviaire espagnole Renfe lancera ses trains à grande vitesse sur le marché français le 13 juillet. Ça commencera avec des liaisons Barcelone-Lyon, puis Madrid-Marseille le 28 juillet, avant le lancement des lignes Paris-Lyon-Marseille et Paris-Lyon-Barcelone prévu en 2024.

Ces trains desserviront les gares de Valence, Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne et Perpignan.

La Renfe va ainsi devenir la deuxième société étrangère à entrer sur le marché français depuis l'ouverture à la concurrence pour les lignes à grande vitesse, après Trenitalia en décembre 2021.

Les billets les moins chers seront mis en vente à partir de 9 euros pour des liaisons entre des gares françaises.

Pour un voyage entre l'Espagne et Marseille ou Lyon, le premier prix sera de 29 euros et pour un trajet entre l'Espagne et Narbonne ou Montpellier, de 19 euros. Billets mis en vente le 21 juin.

Une baisse de 10% sur Paris-Lyon

Est-ce que cette concurrence va aussi faire baisser les prix de la SNCF? Depuis le déploiement de l'offre de Trenitalia sur la ligne Paris-Lyon, les prix des billets sur cette liaison auraient baissé de 10% tous opérateurs confondus, un peu moins pour la seule SNCF. C’est conforme à ce qu’on observe dans tous les pays qui ont ouvert le train à la concurrence (Autriche, Tchéquie, Suède, Italie), sauf le Royaume-Uni.

Deuxième effet qu’on observe presque partout: une augmentation du trafic donc une hausse du chiffre d’affaires pour les compagnies ferroviaires.

Exemple: le prix des billets sur la liaison Madrid-Barcelone a chuté de 41% depuis l'arrivée de la concurrence française et en parallèle, le nombre de voyageurs a augmenté de 35%.