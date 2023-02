Boîtiers bioéthanol E85: "C’est un sketch", gros retards sur les aides de la région Île-de-France

La région Île-de-France peine à payer ses administrés qui ont fait une demande d'aide pour l'installation de boîtiers au bioéthanol sur leurs voitures. Certains attendent désespérément leurs 500 euros, depuis plusieurs mois.

En pleine flambée des prix, le bioéthanol (E85) séduit de plus en plus de Français, qui font le choix de changer de voiture ou bien de convertir la leur, grâce à un boîtier installé dans le moteur. Car cet agro-carburant, plus écologique, est surtout moins cher à la pompe.

Plusieurs régions ont mis en place des aides à l’achat et à la pose de ces kits de conversion. Mais en Île-de-France, les paiements traînent. C'est ce qu'a constaté Jean-Yves. En janvier dernier, ce jeune retraité saute le pas du bioéthanol et fait sa demande d'aide auprès de la région. Depuis, il ne parvient pas à obtenir les 500 euros auxquels il est pourtant bien éligible.

"J’ai l’impression de jouer au yo-yo avec le Conseil régional d’Île-de-France. Une fois, ma subvention est en cours de paiement, puis elle repart en transmission. Ça change sans arrêt depuis des mois, c'est une grosse déception", déplore-t-il au micro de RMC.

Jean-Yves a dû débourser 1.000 euros pour l’installation de ce boîtier bioéthanol. Cette aide doit donc couvrir la moitié de son investissement. Mais pour l’heure, l’argent n’arrive pas.

D'autres cas

Et il n’est pas le seul dans cette situation. Une rapide recherche a permis de s'apercevoir qu’ils étaient nombreux à attendre leur aide à la conversion. Céline, par exemple, a fait sa demande fin septembre. On lui annonçait alors un délai de six à huit semaines. Mais quatre mois plus tard, aucune nouvelle de sa subvention.

"J’ai saisi mon dossier et j’ai eu la lettre d'éligibilité très vite mais après ils m'ont demandé un document que j'avais déjà donné. C’est un sketch, leur truc, et ils ne s'excusent pas. Mais bon, là, je n’attends plus d’excuses, j’attends mon virement et c’est tout", lance-t-elle.

Renforcement des contrôles

Des excuses, la région Ile-de-France a fini par en formuler, sur son site internet, où elle a ajouté - à la mi-janvier - un encart dédié aux délais de versement de cette aide, expliquant être débordée. "Le délai moyen de versement est de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande, écrit-elle. Mais il peut être un peu plus long en raison du succès du dispositif." "Un peu", c'est un euphémisme alors que nos auditeurs attendent depuis trois à quatre mois.

Auprès de RMC, la Région reconnaît ces lenteurs et explique aussi qu’elle a dû renforcer ses contrôles pour faire face aux tentatives croissantes de fraudes sur ce dispositif d’aide.

Sauf que les dossiers de nos deux auditeurs étaient déjà validés. En tout cas, il n’a fallu que 24h après notre première sollicitation pour que les paiements soient effectués. Jean-Yves et Céline devraient donc recevoir leur aide à la conversion cette semaine.