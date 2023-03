"Combien de familles brisées?": l'appel de parents pour mieux encadrer les trottinettes électriques

Lydie Elisabeth et Robert Montury ont perdu un de leur deux fils dans un accident de trottinette électrique en juin 2021. Depuis, ils se battent pour que la réglementation sur ce type de véhicules soient mieux encadrés, avec par exemple une obligation de port du casque pour tous. Ils témoignent sur RMC.

C’est le drame qu’ils ont connu qui leur a donné envie de mener ce combat. Lydie Elisabeth et Robert Montury ont perdu leur fils, Louis, dans un accident de trottinette en 2021. Ils ont été reçus par le ministre des Transports, Clément Beaune, mercredi, pour témoigner de ce qu’ils ont vécu et faire des propositions au ministre pour mieux encadrer ce type de véhicule.

Invités ce jeudi matin sur RMC, ils sont revenus sur le drame qui a coûté la vie à leurs fils.

“Ce jour-là, ils avaient école, ils ont pris la trottinette de mon mari. Je ne les ai pas vu partir et ils sont montés à deux sur cette trottinette. L’aller n’a pas posé de problème, en revanche le retour oui. Ils ont eu un accident à deux sur cette trottinette. Je tiens à préciser qu’ils étaient tous les deux casqués”, explique Lydie Elisabeth, qui explique avoir été visée sur les réseaux sociaux par des commentaires mençants.

"Il faut encore combien de familles brisées pour que notre gouvernement réagisse?"

Les deux jeunes garçons ont été percutés par une voiture et Louis n’a pas survécu à l’accident. Depuis, ils ont décidé de mener un combat pour que leur histoire ne se répète plus. “Il faut encore combien d’enfants, de familles brisées, pour qu’à un moment donné notre État, notre gouvernement réagisse? C’est le cri d’une mère, d’un père, on n’en peut plus. En 2021, il y a trois enfants de 12 à 14 ans qui sont morts sur ce type d’engins. C’est énorme”, rappelle Lydie Elisabeth.

"Le casque a sauvé la vie de Paul"

La famille est à l’origine de la proposition de loi déposée le 28 février 2023 par leur députée du Jura Danielle Brulebois et le député du Rhône Thomas Rudigoz. Parmi les mesures que comporte cette loi, le port obligatoire du casque, la limitation de vitesse à 20 km/h au lieu de 25 km/h ou encore l'interdiction aux moins de 14 ans au lieu de 12 ans.

Des propositions qui ont donc également été portées mercredi face à Clément Beaune.

“Dans la grande majorité, Monsieur Beaune a été extrêmement à l’écoute. Il attendait des témoignages de parents. On a été reçu pendant près de 2h30. J’ai tenu à souligner que le casque a sauvé la vie de Paul. C’est pour ça qu’on demande l’obligation du port du casque pour tout le monde. Et on va même plus loin dans notre réflexion puisqu’on se dit que si on l’oblige pour la trottinette, il faudrait qu’il soit aussi obligatoire pour les vélos électriques”, précise Lydie Elisabeth.

Au total en 2022, 22 décès accidentels dus aux engins de déplacement personnel motorisés ont été recensés en France.