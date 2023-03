Des difficultés pour les TGV Sud-Est, la SNCF n'exclut pas "un acte de malveillance"

Des perturbations ont eu lieu ce mardi à la SNCF, notamment pour la circulation des TGV reliant Paris au Sud-Est de la France. En plus d'un envahissement de voies, une importante panne de signalisation a causé des retards. Le groupe explique qu'il n'exclut pas "un acte de malveillance".

La circulation des TGV reliant Paris au Sud-Est de la France a été perturbée mardi par des envahissements de voies et une importante panne de signalisation peut-être causée par "un acte de malveillance", a indiqué la SNCF.

L'axe Sud-Est a été affecté par "un envahissement de voies prolongé" lié aux manifestations contre la réforme des retraites Gare de Lyon à Paris, un autre à Marseille et "une panne de signalisation en Seine-et-Marne", a détaillé un porte-parole de SNCF Réseau à l'AFP.

"Une enquête est ouverte sur les causes de cet incident, qui pourrait être lié à un acte de malveillance", a-t-il ajouté.

La circulation doit revenir à la normale mercredi

Dans un TGV emprunté par un journaliste de l'AFP, un contrôleur a parlé de "sabotage". Mais il est encore impossible de déterminer avec certitude les causes de l'incident, qui oblige les TGV à utiliser la ligne classique - et non la ligne à grande vitesse - entre Paris et Saint-Florentin (Yonne). Les TGV reliant Paris au Sud-Est de la France ont été en retard toute la journée de mardi.

Des câbles avaient été incendiés en janvier dans un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne, paralysant l'ensemble du trafic de la Gare de l'Est à Paris.

La circulation devrait revenir à la normale mercredi, selon SNCF Réseau. Une partie des TGV seront cependant supprimés à cause de la grève des cheminots contre la réforme des retraites, a précisé SNCF Voyageurs à l'AFP.