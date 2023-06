Emmanuel Macron veut développer l'avion "zéro émission" français

A l'occasion d'une visite sur un site de production de moteurs d'avion ce vendredi, le président de la République, Emmanuel Macron, va annoncer une série de mesures qui doit permettre de développer l'avion "vert", décarboné, de demain.

Emmanuel Macron va annoncer ce vendredi une série de mesures pour développer l’avion "zéro émission", décarboné, via notamment les biocarburants. Le président est attendu ce vendredi matin à Villaroche, en Seine-et-Marne, sur un site de production de moteurs d’avions du groupe Safran, leader mondial dans le secteur.

Une première étape avant le Salon du Bourget, qu’il inaugurera lundi. Dès jeudi soir, il a invité à dîner à l’Elysée les principaux acteurs du secteur aéronautique.

Emmanuel Macron veut que la France reste dans la course, face à la concurrence américaine et chinoise, pour mettre au point l’avion du futur, un avion vert, zéro émission. Et pour cela, il compte sur les fleurons de l'aéronautique français, Airbus ou encore Safran.

Un avion à hydrogène?

L’objectif, c’est de pouvoir transporter un jour des passagers sans devoir importer une seule goutte de kérosène. On parle à terme d’un avion électrique ou à hydrogène. Les compagnies aériennes se sont engagées à atteindre la neutralité carbone en 2050. D’ici là, c’est une planification écologique que le président veut engager. En développant l’usage des biocarburants, conçus à base d’huiles usagées, ou de déchets et des produits de synthèse, aujourd’hui trop coûteux, et très peu utilisés.

Emmanuel Macron veut une filière française, pour réduire la dépendance des compagnies françaises, et faire baisser les prix.