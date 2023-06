Le trafic aérien va retrouver ses niveaux d'avant-Covid, le prix des billets poursuit son envolée

Après trois années en chute libre à cause de la pandémie de Covid, le trafic aérien retrouve des chiffres très hauts, pratiquement au niveau d'avant l'épidémie. Pourtant, malgré ça, les prix des billets d'avion devraient poursuivre leur hausse.

Les compagnies aériennes s'attendent à transporter 4,35 milliards de passagers dans le monde cette année. Un chiffre non loin du record de 4,54 milliards de 2019, avant la pandémie, selon l'Iata, l’Association internationale des compagnies aériennes. Un chiffre essentiellement à la faveur de la réouverture de la Chine.

Le chiffre d'affaires global des transporteurs aériens devrait de son côté atteindre 803 milliards de dollars, à portée des 838 milliards de 2019. Et le secteur engrangera enfin des bénéfices, les premiers depuis le début de la pandémie. Ils avaient perdu 42 milliards de dollars en 2021, et 138 milliards en 2020. Des bénéfices qui vont notamment être engrangés grâce à la baisse des prix du kérosène.

Les transporteurs nord-américains, européens et moyen-orientaux devraient évoluer largement dans le vert, à la différence des compagnies de la région Asie-Pacifique, d'Amérique latine et d'Afrique.

La hausse des prix des billets va se poursuivre

En revanche, les prix des billets, eux, vont continuer à monter. En avril dernier, les tarifs des billets d'avion ont encore augmenté de plus de 20% sur un an, et rien ne semble pour le moment stopper cette dynamique. Il y a le coût de la décarbonation du secteur à travers deux principaux leviers que sont le renouvellement des flottes et l'utilisation massive de carburants dits propres ou durables.

Au niveau européen, la facture pourrait s'élever à 800 milliards d'euros, selon une étude allemande réalisée par YouGov. Renouveler la flotte coûtera près d’un milliard d'euros par an pour Air France

Les carburants propres sont quant à eux 30% plus chers que le kérosène. Et puis il y a les taxes, notamment pour financer le rail. On peut donc se demander quelle sera la limite de cette hausse des prix des billets.