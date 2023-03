Essence: malgré les restrictions, des automobilistes continuent de faire des réserves

Beaucoup de stations-service sont encore touchées par des pénuries de carburant. La faute bien sûr aux blocages dans certaines raffineries, mais aussi aux comportements de certains automobilistes qui n'hésitent pas à faire des réserves malgré les interdictions.

Les stations-service françaises sont toujours impactées par les grèves et les blocages. Dans le pays, 15% d’entre elles manquent au moins d’un carburant. Parmi les départements les plus touchés, la Loire-Atlantique, mais aussi les Bouches-du-Rhône, où les galères continuent à la pompe, malgré les réquisitions de personnel dans les dépôts pétroliers et les camions qui sortent en nombre.

S’il y a toujours autant de monde à la pompe, c’est que les grèves persistent, certes, mais certains viennent aussi par précaution, sans urgence et parfois sans réel besoin.

“On ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. On fait comme tout le monde à la longue”, indique une automobiliste.

Une pratique répandue, à cause d’une peur constante de manquer de carburant, surtout quand il s’agit d’aller travailler. Devant son véhicule de fonction, Varela passe aux aveux. Des petits pleins, ce travailleur du bâtiment en a fait, et pas qu’un peu.

“Je ne sais pas dans combien de temps va se terminer cette grève donc je trouve que c’est normal, sinon je ne peux pas travailler. J’assume”, indique-t-il.

Des stations fermées la nuit

Il y a ces petits pleins, mais il y a aussi les remplissages de jerricans, malgré leur interdiction dans les Bouches-du-Rhône. Certains disent comprendre, d’autres demandent plus de restrictions. Et puis il y a ceux qui commencent à perdre patience, comme Philippe.

“Ce sont des égoïstes et puis ils ne respectent pas ce qu’on leur demande de faire. Il faudrait beaucoup plus de civisme”, appuie-t-il.

Alors pour lutter contre des incivilités, qu’ils ne pourraient pas surveiller, certains pompistes ont décidé de fermer leur station, pendant la nuit.