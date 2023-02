"Faciliter les transports au quotidien": Clément Beaune défend un titre de transport unique en France

Le ministre des Transports, Clément Beaune, souhaite lancer au niveau national un titre de transport unique. Ce mercredi, un ou plusieurs projets seront sélectionnés afin de mener une expérimentation d’ici la fin de l’année prochaine. Interrogé par RMC, il explique les contours de ce projet.

Clément Beaune, quelle est l’idée de ce titre unique pour les transports?

L’idée, c’est d’être au service des voyageurs pour leur faciliter les transports au quotidien. L’objectif est à terme d’avoir, sur son téléphone mais aussi au format papier pour ceux qui ne sont habitués au numérique, un unique billet. Ce sera une facilité d’accès et cela peut prendre plusieurs formes, mais il y a déjà une base, puisque dans certaines régions, il existe déjà un titre unifié. Le titre unique serait une véritable révolution et on veut être à la pointe de ce mouvement. L’Autriche est en train de le faire, la Suisse, l’Allemagne et les Pays-Bas aussi.

A quoi va servir le hackathon?

Ce hackathon a pour objectif de trouver une solution concrète pour ce projet de titre unique: une dizaine de personnes vont pitcher leurs projets technologiques face à un jury. On a envie d’associer tout le monde à cette idée, de l’État aux villes. Ce mercredi, un ou plusieurs projets seront sélectionnés pour faire avancer cette idée d’un titre unique, avec pour objectif de lancer une expérimentation d’ici fin 2024.

"A terme, le titre unique pourra amener une simplification voire une convergence des tarifs"

Est-ce que support unique veut dire tarif unique, alors que la différence de prix peut aller du simple au double selon les endroits en France?

Non, car ce n’est pas à l’État de le faire. C’est la responsabilité des collectivités, les régions notamment, de fixer leurs prix. Certaines ont des usages que d’autres n’ont pas. Certaines vont avoir beaucoup de touristes, quand d’autres auront beaucoup plus de travailleurs dans leurs utilisateurs. Mais nous allons tirer un fil. À terme, le titre unique pourra amener vers une simplification voire une convergence des tarifs.

Avec l’ouverture à la concurrence, est-ce qu’une application unique pour avoir tous les opérateurs au même endroit est envisageable?

Comme pour le prix unique, ce n’est pas à l’Etat de le faire, d’autant que certaines applications agrégeant les différents opérateurs existent déjà, comme Trainline. Notre objectif, c’est vraiment de faciliter la vie au quotidien des Français et, avec le titre unique, ce sera une avancée. Le reste suivra.