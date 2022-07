Grève dans les aéroports: des milliers de bagages bloqués à Roissy, les voyageurs exaspérés

De nombreux voyageurs se retrouvent à l'autre bout du monde après avoir pris un vol sans que leur valise suive. La raison? La grève des bagagistes qui bloquent des milliers de bagages.

Cela fait presque une semaine que Virginie et ses deux enfants sont arrivés aux Etats-Unis. Problème, leurs bagages ne sont toujours pas là: "Au lieu de visiter des musées, on est allés dans des centres commerciaux pour aller acheter les vêtements les moins chers. J'ai 1.200 euros que j'ai été obligé de dépenser pour pouvoir subvenir à nos premiers besoins".

Des valises portées disparues, c'est une conséquence de la grève générale qui a touché plusieurs aéroports français, notamment ceux d'Île-de-France. À l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, des milliers de bagages sont toujours entreposés loin de leurs propriétaires, après le mouvement de grève des bagagistes la semaine dernière.

Le problème résolu dans 5 à 7 jours?

Selon la déléguée syndicale CGT "Aéroports de Paris" Claire Cazin, environ 20.000 bagages seraient perdus. Environ 17.000 de la compagnie Air France, et 3.000 des autres compagnies.

En attendant un retour à la normale, Virginie a tenté de joindre Air France pour retrouver ses valises. En vain: "Que se passe-t-il, est-ce qu'il y a de l'espoir, est-ce qu'on laisse tomber? En face, c'est le roi du silence".

"Ces bagages ne sont pas perdus, ils ne sont pas livrés", assure ce vendredi sur RMC et BFMTV Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Et il le promet, tout le monde est sur le pont. "Les entreprises responsables dont Air France sont extrêmement concernées. Nous faisons tout pour que dans les 5 à 7 jours qui viennent, tout soit résolu. C'est très long parce qu'il faut les remettre dans des avions au moment où il y a de nombreux départs", ajoute Clément Beaune, rappelant qu'une règle européenne permet aux usagers floués de bénéficier d'une aide pour racheter certains vêtements et biens d'hygiène.

Comment se faire rembourser le contenu de sa valise?

Une valise est considérée comme perdue au bout de 21 jours. Les compagnies aériennes ne sont pas tenues d’entrer en contact avec vous pendant ce délai. "Le voyageur doit essayer d'apporter des factures des contenus du bagage", explique Anne-Sophie Trecera, directrice juridique de la Fnaut, la Fédération des associations d'usagers des transports. Et tout est bon pour évaluer le montant des pertes.

"Le voyageur peut aussi montrer des photographies de ses vacances pour montrer qu'il détenait les vêtements qu'il cite, des témoignages. Il peut faire preuve par tout moyen pour établir la valeur du bagage perdu".

La Fnaut s’attend à recevoir des centaines de sollicitations de la part des usagers dans les prochains jours.