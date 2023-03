Grève SNCF ce week-end: de grosses difficultés à prévoir pour les voyageurs

Le trafic des trains sera fortement perturbé ce week-end, alors que les syndicats de la SNCF ont reconduit la grève contre la réforme des retraites. Des grèves le week-end qui pourraient retourner l'opinion de la population sur le mouvement.

La grève est toujours en cours à la SNCF. Pour la première fois depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, ses salariés sont appelés à faire grève en plein week-end. Ce sera particulièrement compliqué si vous voulez passer le week-end dans le Nord ou dans l'Ouest de la France.

Seulement deux trains sur cinq circuleront sur les axes nord et Atlantique du TGV contre un sur deux en moyenne sur les autres lignes à grande vitesse.

Des difficultés aussi sur les branches régionales. Seulement un intercité sur quatre et deux TER sur cinq sont prévus jusqu'à dimanche. Et sur le réseau TER, il pourrait y avoir des annulations supplémentaires.

Quand ils sont arrivés en gare pour acheter des billets pour Saint-Brieuc ce week-end, Victor et Géraldine ne s'attendaient pas à ça.

“Tout est complet ou bien supprimé”, indiquent-ils.

Ils ont passé plusieurs minutes sur la borne d'achat, mais même en essayant de passer par d'autres villes, “c’est impossible, il n’y a aucun train". "Du coup, on n’a pas de solution. On a un enterrement demain, ça va être foutu”, déplore le couple.

Christophe a eu un peu plus de chance. Après un premier train annulé, il a pu partir à Nantes, jeudi, pour les 60 ans d'un proche. Son retour à Paris dimanche soir, en revanche, n'a toujours pas été confirmé. “Ça m'inquiète parce que si je ne peux pas être au travail lundi, c’est très embêtant. Ça va me travailler parce que j’ai une réunion importante”, souffle-t-il.

Des vols également annulés

Pour le moment, beaucoup de voyageurs prennent ça avec leur sourire et essaient de relativiser, mais attention, prévient Michel Quidort, le vice-président de la fédération des usagers des transports.

“Un mouvement qui se poursuit le week-end prend une autre dimension. Il risque d’y avoir un retournement de l’opinion publique. Le soutien qui existe, il sera sans doute gâché si ce mouvement s’avère trop ennuyeux pour les gens qui doivent absolument se déplacer”, appuie-t-il.

Il redoute aussi que ce genre de grèves, le week-end, pénalisantes pour les voyageurs, finissent par les détourner du train au profit d'autres moyens de transport plus polluants. Mais si la fin de semaine sera compliquée sur les rails, ce ne sera pas forcément mieux dans le ciel. 20% des vols sont annulés samedi et dimanche au départ d'Orly, Marseille, Nantes, Toulouse et Bordeaux. Roissy devrait être épargné.