"Les prix sont choquants": la grogne de clients de la SNCF sur la vente des billets pour Noël

Les prix des billets de train pour les vacances de Noël choquent plusieurs usagers, alors que la SNCF a ouvert la vente ce mercredi matin. Durant cette période, près de 800 TGV peuvent circuler chaque jour.

Top départ pour les vacances. La SNCF a mis en vente ce mercredi matin les billets TGV, Inoui, Intercités et Ouigo pour la période des fêtes de fin d'année, entre le 11 décembre 2022 et le 2 janvier 2023.

Pour la SNCF, c'est la plus grosse journée de vente de l'année, alors que tous les Français sont en vacances en même temps pendant deux semaines.

Mais ce mercredi matin pour certains usagers, c'était la douche froide. "Je me suis levée à 5h30, je m'en serais bien passée", raconte une auditrice à RMC, choquée par les prix des billets.

"J'ai pris des billets de train pour aller passer Noël en famille chez mes parents qui habitent Grenoble, depuis Toulouse. Surprise, les billets de trains sont déjà, à 6h du matin, à plus de 180 euros en comptant moi, mon fils et ma fille de moins de 4 ans qui ne paie pas. Finalement c’est les mêmes prix qu’à l’année, je suis un peu frustrée et dépitée", assure-t-elle.