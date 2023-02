La voiture électrique à 100 euros par mois sera mise en place "avant la fin de l’année"

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu assure que la promesse d’Emmanuel Macron sur la voiture électrique à 100 euros par mois sera tenue. Une mesure qui sera mise en place "avant la fin de l’année".

Une voiture électrique à 100 euros par mois, en location, pour les Français les plus modestes. Emmanuel Macron en a fait la promesse lors de la campagne présidentielle, il y a un an. Mais où est-on? Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu assure que "le paramétrage de la mesure, les contours" seront définis d’ici la fin de l’année 2023. Mais selon lui, il faut éviter de se précipiter pour ne pas avantager les constructeurs étrangers qui sont beaucoup plus avancés à l’heure actuelle.

"La mesure va se mettre en place avant la fin de l’année, promet le membre du gouvernement. Il y a un enjeu, ce sont les milliers d’emplois dans l’industrie automobile. Toute la stratégie, c’est que ces aides permettent de soutenir l’industrie automobile européenne, et donc qu’on ne mette pas en place la mesure de leasing avant qu’on ait des mesures européennes. Cette promesse sera tenue. Nous sommes en train de travailler à son application, avec deux obsessions. La première, c’est évidemment de tenir la promesse du président de la République. La deuxième, c’est qu’elle profite à l’industrie automobile européenne, qu’on ne se retrouve pas à aller subventionner des voitures qui seraient fabriquées au bout du monde."

"La réindustrialisation du pays, c’est une partie de la réponse à la transition écologique"

"On ne peut pas avoir une transition écologique qui se fait sans tenir compte des emplois, de la valeur ajoutée qu’on crée, ajoute Christophe Béchu. Et on ne peut pas utiliser de l’argent public pour aller subventionner des voitures qui sont faites au bout du monde, en faisant preuve de naïveté sur les conditions sociales et le dumping environnemental d’autres pays. Il faut qu’on arrive à concilier les deux. C’est le seul moyen d’avoir une transition qui soit juste, solidaire, parce qu’on va cibler les aides sur ceux qui en ont le plus besoin, et qui en même temps soit responsable pour qu’elle ne se fasse pas contre l’industrie. La vérité, c’est que la réindustrialisation du pays, c’est une partie de la réponse à la transition écologique que nous vivons."

En octobre dernier, dans une interview accordée aux Echos, Emmanuel Macron a estimé à propos de ces voitures électriques à 100 euros par mois que "des précommandes se feront à l'horizon du second semestre 2023, pour une livraison début 2024".