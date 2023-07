Mal des transports: quelles solutions pour éviter d’être malade en voiture?

En plein été, le problème concerne de nombreuses familles: le mal des transports provoque des troubles voire des vomissements, surtout aux enfants. Comment éviter d’être malade? RMC vous donne quelques solutions.

Alors que les routes seront très chargées ce week-end pour les départs en vacances, le mal des transports risque de perturber encore les voyages. Car les longs trajets de parfois près de 1.000 km pour rejoindre le lieu de vacances ressemblent parfois à un véritable calvaire pour 25 à 30% des Français qui souffrent de ce mal.

Il s’agit essentiellement de troubles plus ou moins intenses au niveau du ventre, un inconfort, des nausées voire des vomissements. Mais on peut aussi souffrir de pâleur, de sueurs froides, de maux de tête, de fatigue voire d’une accélération de la respiration.

Les enfants sont particulièrement touchés, notamment entre 2 et 12 ans (les bébés et les adolescents le sont un peu moins), et ce mal des transports s’accompagne alors de pleurs, d’agitation et de bâillements répétés. Si vous êtes sujet aux migraines ou aux troubles de l’équilibre, ou que vous êtes enceinte, il y a de fortes chances que vous souffriez aussi du mal des transports.

Ces symptômes sont évidemment très gênants, mais dans le cas d’un trajet en voiture, ils disparaissent très vite à l’arrêt, quelques minutes après la sortie du véhicule. Le problème, c’est qu’on ne peut pas s’arrêter indéfiniment, il faut bien rouler pour arriver à destination.

La lecture et les écrans à éviter

Quelles sont les solutions simples et efficaces pour éviter ce mal des transports en voiture? Le premier geste très simple, c’est de manger léger avant le départ, mais surtout de ne pas partir à jeun, car la sensation de faim a tendance à accentuer les symptômes du mal des transports.

Pendant le trajet en voiture, posez votre regard sur l’horizon, à l’extérieur du véhicule, et puis essayez au maximum de maintenir votre tête fixe pour limiter les mouvements. Un petit coussin ou un appui-tête peuvent faire l’affaire. On évite la lecture, on évite de regarder des écrans (téléphone, tablette), qui eux aussi favorisent le mal des transports. L’idéal est simplement d’écouter de la musique.

Même s’il fait chaud, aérez régulièrement votre voiture, ça vous évitera aussi de tomber malade à cause d’une clim trop forte ou mal entretenue. Et puis relaxez-vous, c’est important! Une pause toutes les deux heures au moins, pendant laquelle il est utile de faire des exercices de respiration.

Si malgré tout ça, les voyages en voiture sont toujours compliqués, il reste une solution: les médicaments. Mais là, il faut aller voir votre médecin ou votre pharmacien.