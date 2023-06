Passagers bloqués dans le métro parisien: "Cela n'aurait jamais pu arriver avec un conducteur"

Au lendemain de l'incident qui a bloqué des centaines de passagers dans un tunnel du métro parisien, un ancien conducteur estime que cela n'aurait pas pu arriver si la ligne n'avait pas été automatisée.

Un "incident exceptionnel". Des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans le métro parisien mercredi soir pendant près de deux heures. En pleine heure de pointe, vers 19h30, cinq rames de la ligne 4, la deuxième la plus fréquentée, se sont retrouvées à l'arrêt au milieu de plusieurs tunnels.

À l'intérieur, des passagers étouffés par la chaleur et le manque d'air ont fini par perdre patience et ont ouvert de forces les portes des rames, quittant les tunnels à pied en se dirigeant vers les stations les plus proches en file indienne, le long des trains bloqués.

Au lendemain de l'incident, la RATP présente ses excuses aux passagers. De leur côté, de nombreux usagers bloqués dénoncent le manque de communication de la compagnie pendant la durée de l'incident. "Ils nous ont dit qu’il y avait un problème. Ils nous répétaient ça toutes les cinq minutes donc on a attendu longtemps", raconte à RMC Annick, une passagère bloquée.

"Il y a un gros problème de communication"

"C'était impossible du temps où j'étais conducteur, cela n'aurait jamais pu arriver", assure ce jeudi sur le plateau des "Grandes Gueules", Willy, ancien conducteur de métro. "Ce sont des trains automatisés et c'est pour ça que ça a duré autant de temps. Normalement, le conducteur intervient dans les rames pour rassurer les voyageurs et décide d'un plan d'évacuation dans les délais les plus courts possible", ajoute-t-il, alors que la plupart des rames sur cette ligne sont automatiques.

"Il y a un gros problème de communication, il faut communiquer davantage", abonde de son côté, Sébastien, agent de la RATP. "Même-moi j'ai du mal à comprendre ce manque de communication", ajoute-t-il.

Aujourd'hui pour certains usagers, la coupe est pleine: "Arrêtons de nous considérer comme des usagers", peste sur RMC et RMC Story Kevin Bossuet. "Nous sommes des clients, on paye pour un service et s'il n'est pas à la hauteur, on veut un remboursement et pas des excuses", appelle-t-il.

À Paris, l'abonnement mensuel coûte 84,10 euros. Ce jeudi, la RATP assure avoir ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les causes de l'incident, mais n'a pas encore évoqué un éventuel geste commercial.