Poids-lourds: "Pas responsable" de rouler malgré l'interdiction selon Christophe Béchu

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, a adressé sur RMC un rappel à l'ordre aux conducteurs de poids-lourds ne respectant pas l'interdiction de circuler en Île-de-France ce mercredi, face à l'épisode de neige et verglas.

Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ont interdiction de circuler dans toute la région Île-de-France en raison de l'alerte Météo France sur le risque de neige et les pluies verglaçantes. Mais au péage de Saint-Arnould (Yvelines), on constate tôt ce mercredi matin que de nombreux poids-lourds bravent cette interdiction, ne voyant pas de neige au sol.



A 4h du matin, le parking poids-lourds était pourtant plein et débordait sur la bande d'arrêt d'urgence sur des centaines de mètres. Mais à 6h30 il était presque vide. Il n'y a d'ailleurs, à cette heure-là, aucun contrôle de police pour le retenir.

"Pas responsable"

Après ces constations, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a fait un rappel à l'ordre ce mercredi sur RMC, interrogé par Apolline de Malherbe.

"Cette journée n'est pas terminée, on attend encore des pluies verglaçantes et de la neige. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque poids-lourd. On va voir au milieu de la matinée si le maintien des restrictions est justifié. Penser qu'au motif qu'on ne voit rien depuis sa fenêtre, sa cabine, on puisse reprendre la route, ça n'est pas responsable", tacle-t-il. "Le principe de précaution sauve des vies", souligne Christophe Béchu.

Plus d'informations sur la situation météorologique du pays à suivre notre direct.