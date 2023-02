Réforme des retraites: la CGT appelle à la grève les 7 et 8 février dans les raffineries

Le secteur de l'indstrie chimique pourrait être mobilisé deux jours de suite la semaine prochaine après un appel à la grève de la CGT.

Contrairement au calendrier initialement prévu, qui prévoyait aussi le lundi 6 février, la fédération CGT des industries chimiques, dont dépendent les raffineries, appelle à la grève les mardi 7 et mercredi 8 février.



Les raffineurs ont toujours fait part de leur volonté de s'inscrire dans un calendrier commun avec d'autres secteurs. Les 7 et 8 février sont également les dates choisies par deux syndicats à la SNCF: Sud-Rail et CGT.

Plus d'informations à suivre