Trains retardés gare du Nord à Paris: les usagers déplorent la communication de la SNCF

Le trafic ferroviaire au départ de la Gare du Nord, à Paris, a été fortement perturbé ce dimanche. Les usagers déplorent la communication poussive de la SNCF.

Fin de week-end mouvementée pour Alexis. Alors qu'il était en route pour la Gare du Nord, à Paris, il a appris une mauvaise nouvelle. "Je rentrais de mon week-end et malheureusement, mon train pour Amiens a été annulé", raconte-t-il ce dimanche soir à RMC.

Et pour cause. Une panne électrique a interrompu l'ensemble du trafic de 9h du matin jusqu'en début d'après-midi. Toutes les lignes ont été stoppées: RER, TGV, Thalys ou encore l'Eurostar.

"Je pensais rentrer et dormir assez tôt", déplore Laura, dont le premier train est arrivé en retard, lui faisant rater sa correspondance pour Lille. Finalement, c'est avec deux heures et demie de retard qu'elle est arrivée à destination. Et ça l'énerve un peu... "Je suis un peu fatiguée et épuisée. On a eu des billets gratuits, ce n'est pas que la faute de la SNCF mais par contre, en terme de communication dans le train, ce n'est pas la folie", assure-t-elle.

"Eurostar aurait pu gérer la situation d'une meilleure façon"

Même son de cloche pour Rahul, venu quelques jours en vacances à Paris depuis Londres et dont l'Eurostar a été annulé: "Ce genre de chose arrive mais je pense qu'Eurostar aurait pu gérer la situation d'une meilleure façon. Leur site internet n'a pas été mis à jour, nous sommes venus à la gare pour parler au personnel, et ils ne savaient pas non plus. Ce n'est pas normal et c'est frustrant".

Selon la SNCF, c'est un "défaut d'alimentation électrique à Saint-Denis" qui est à l'origine des perturbations. C'est un caténaire qui s'est rompu après le passage d'un TGV. Impossible selon la SNCF de savoir si c'est lié ou pas aux intempéries. Toujours selon la SNCF, le trafic est de nouveau normal ce lundi.