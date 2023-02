Voitures neuves: la location dépasse la vente pour la première fois

Pour la première fois, la location de voiture (LOA, LLD) a dépassé la vente en France en 2022.

Devenir propriétaire de sa voiture n'est plus une ambition en France. Selon NGC Data, la location a pour la première fois dépassée la vente en 2022.

L'an dernier, 52,4% des voitures neuves ont été immatriculées à la suite d’une LOA (location avec offre d'achat) ou LLD (location longue durée) contre environ 30% en 2018.

Une offre qui concerne tous les types de clients, particuliers comme professionnel. Et toutes les marques, tous les modèles, toutes les gammes. On y trouve bien entendu les marques premium (Mercedes, Porsche, Jaguar, Tesla ou Alpine) qui peuvent ainsi attirer de nouveaux clients. Mais aussi de plus en plus de marques généralistes comme Renault, Peugeot, Toyota ou Skoda.

La contrainte, c'est l'état de la voiture au moment de la rendre

Comment s’explique le succès de ce mode de financement? Cette progression s'explique par plusieurs facteurs:

la hausse des prix des voitures neuves

un modèle simplifié d'acquisition qui comprend les services dans un abonnement mensuel plus attractif en termes de mensualités qu'un crédit classique pour les particuliers

en louant, l'utilisateur limite la prise de risque et réduit ses dépenses d'acquisition et d'entretien

en plus, il n'est plus pénalisé par la perte de valeur de son achat lors de sa revente pour s'offrir une nouvelle voiture. Et des formules permettent de faire baisser les mensualités en optant pour un contrat long ou en louant une voiture d'occasion

La seule contrainte du leasing est qu'après la période de location, la voiture doit être rendue dans un état "acceptable". Même s'il n'est que locataire, l'utilisateur en a la responsabilité et doit éviter qu'elle soit trop dégradée au risque de devoir passer à la caisse en fin de contrat.