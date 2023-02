Pourquoi les voitures neuves pourraient coûter 2.000 euros de plus

Les constructeurs automobiles alertent sur la hausse de coût, de 2.000 euros en moyenne, qu’engendrerait la nouvelle norme Euro 7 contre la pollution.

La future norme Euro 7 pourrait pousser les constructeurs automobiles à renchérir leurs véhicules d'encore 2.000 euros en moyenne. Et pourrait aussi réduire les ventes sur le marché européen, déjà mal en point, d'encore 7 à 10%, selon l'Association européenne des constructeurs.

Bruxelles propose notamment de rendre les tests d'émissions des véhicules plus conformes aux conditions réelles de conduite et de fixer des limites à l'émission de particules provoquée par l'usure des freins et des pneus.

Cette nouvelle norme, appelée donc Euro 7, applicable à partir de 2025, réduirait de 35% les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des voitures particulières et des utilitaires légers par rapport à la norme précédente Euro 6, selon la Commission européenne.

Renault pourrait fermer quatre usines

Cette norme, en cours de discussion après sa présentation en novembre, ne satisfait personne… Elle est jugée très favorable au secteur de l’automobile par les défenseurs de l'environnement, qui évidemment n’est pas de cet avis.

Si cette norme est maintenue, avertit le patron de Renault Luca de Meo, les gens garderont leur voiture plus longtemps et achèteront des voitures d'occasion au lieu de voitures neuves. Chez Renault, elle pourrait conduire à la fermeture de quatre usines à court terme.

Mais selon le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton, ce surcoût serait seulement de "100 à 150 euros par véhicule".